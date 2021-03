Gobernadora denuncia acoso político de asambleísta del MAS y lo denunciará







01/03/2021 - 22:18:52



Los Tiempos.- La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, denunció este lunes acoso político por parte del asambleísta departamental Daniel Torrez, quien también es de su mismo partido político, del MAS. Dijo que recurrirá nuevamente a la vía penal.

El pasado viernes, Torrez manifestó que la gobernadora Esther Soria presuntamente le arrojó con agua en la sesión de informe de atención del Covid-19, realizada en la sede de Unasur en San Benito el jueves, porque la llamó “inoperante”.

Al respecto, Soria respondió que sólo se apersonó ante él para preguntarle el porqué de sus agresiones. “Él se levantó de su asiento y me dijo que era una cínica, como si quisiera pegarme. Estaba con un vaso de agua, sí, pero mis secretarios me agarraron de mi brazo. Les dije que me soltaran y ahí se echó el agua”, contó.

Soria lamentó la actitud de varios asambleístas, especialmente de Daniel Torrez. Señaló que desde que ejerció el cargo de Gobernadora recibió de Torrez varios adjetivos calificativos como “corrupta”, “inoperante”, “mentirosa” y otros.

El asambleísta acompañó su denuncia con un video de las cámaras del auditorio de Unasur donde se ve que Soria se acerca a su curul en pleno desarrollo de la sesión. Torrez es uno de los legisladores que más ha cuestionado a la Gobernadora desde que reemplazó a Iván Canelas, luego, de la crisis política de 2019.

La gobernadora aseguró que anteriormente ya lo denunció por violencia política, pero el Ministerio Público lo rechazó. “Tomaré mis recaudos porque ya es insoportable que me siga ejerciendo violencia. Ese día faltaba que me pegue nomás ya. Sino estaban mis compañeros, mis secretarios, tal vez, me iba a alzar la mano”, finalizó.