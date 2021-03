Estados Unidos priorizará la emisión de visas de inmigrante





01/03/2021 - 22:17:35

VOA.- El gobierno de Estados Unidos confirmó que la rescisión de la Proclamación Presidencial 10014 permitirá ahora reiniciar el proceso de petición de visas de inmigrante en Estados Unidos, una vía bloqueada por la Administración del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia. La subsecretaria adjunta interina de Asuntos Consulares para Servicios de Visas, Julie Stufft, subrayó este lunes que la nueva administración liderada por Joe Biden “está comprometida a hacer todo lo posible para resolver los atrasos y completar el proceso de visa de la forma más eficiente posible”. Hace aproximadamente un año, la Casa Blanca impuso varias medidas restrictivas para frenar la propagación del coronavirus en Estados Unidos. Entre ellas, canceló la emisión de nuevas visas de trabajo y de estudiante con el objetivo de proteger el empleo en el país al evitar la entrada de extranjeros. La semana pasada, el nuevo gobierno del presidente Biden canceló esa medida y anunció que se empezarían a tramitar nuevamente los servicios de visas en las embajadas de todo el mundo.



Aún hay restricciones Sin embargo, esos trámites seguirán cancelados en algunos países donde las restricciones continúan vigentes. “Todavía existen restricciones sobre la emisión de visas y la entrada a Estados Unidos para las personas físicamente presentes en China, Irán, Brasil, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica y los 26 países del espacio Schengen”, agregó la alta funcionaria. La crisis sanitaria del coronavirus ha tenido un gran impacto en los trámites consulares ya que se ha tenido que reducir al máximo el personal y los servicios se han ralentizado de forma considerable. En algunos casos, el volumen de trabajo se ha multiplicado hasta por siete, según informó Stufft durante su intervención vía telemática. “En enero de 2020 había 75,000 casos de visados de inmigrante pendientes en el Centro Nacional de Visas listos para entrevista. Trece meses después, en febrero de 2021, había 473,000”, comentó. Según ella, la Casa Blanca “ha priorizado el procesamiento de visas de inmigrante” y aseguró que “serán las primeras visas en ser adjudicadas”. “Entre ellos continuaremos priorizando el procesamiento de visas de inmigrante para cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, incluidas las visas de prometido que no estén sujetas a restricciones regionales”, agregó.



Reorganización en las oficinas consulares El reinicio de las operaciones consulares para tramitar las visas atrasadas supone un reto para el personal diplomático ante el incremento del volumen de trabajo a causa de la crisis sanitaria. Por ello, Stufft admitió que el gobierno “no puede prometer que las cifras vayan disminuyendo mes a mes”. “Este esfuerzo lleva tiempo y nuestro trabajo, como el de todos, continúa enfrentando desafíos reales y persistentes relacionados con la pandemia. Lo que puedo prometerles es que estamos trabajando para servir a la mayor cantidad de personas de manera segura para resolver este retraso”, indicó. Las embajadas y los consulados estadounidenses repartidos por todo el mundo se encuentran con la particularidad de que sus oficinas son limitadas, por lo que en muchos casos se ha tenido que reorganizar la logística para convertir algunos espacios en salas de espera para cumplir con el distanciamiento social. “Una embajada ha equipado espacios alternativos dentro del complejo para crear distancia física, espacios de trabajo distanciados físicamente y así procesar más solicitudes”, comentaba. Por el momento se desconoce el impacto que eso puede tener en el procesamiento de visas de no inmigrante, que son permisos para permanecer y trabajar temporalmente en el país. Actualmente 43 oficinas de las 233 están procesando visas de no inmigrante, aunque Stufft insistió en que la “prioridad”, por ahora, son las visas de inmigrante.