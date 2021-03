Gobernación cruceña presenta denuncia penal contra funcionarios de Economía por confiscar Bs 48 millones





01/03/2021 - 20:32:26

Santa Cruz.- El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz por incumplimiento de deberes contra los funcionarios del Ministerio de Economía ante la confiscación de Bs 48 millones de la Gobernación. “De forma arbitraria e inconsulta ejecutaron el débito confiscando los recursos del Gobierno Departamental. Esperamos que nuestra voz, a través de esta denuncia, sea escuchada, porque representamos a los miles de cruceños y bolivianos que se verán afectados por la confiscación de estos recursos”, reclamó la secretaria general de la Gobernación, Cinthia Asín. Agregó que estos recursos no sobran, sino que son propios y que ya están comprometidos y destinados para obras de proyectos y compras de insumos hospitalarios, como respiradores y vacunas contra el coronavirus para la inmunización. También dejó en claro que la Gobernación ha dado cumplimiento a sus obligaciones, de acuerdo al convenio suscrito con la ABC en el que el ente departamental se compromete a ahorrar la contraparte local del proyecto vial El Espino- Charagua- Boyuibe, sin embargo, el mismo determina que estos recursos saldrán del fideicomiso suscrito por el Gobierno central, cuyos fondos son entregados a la Gobernación en calidad de préstamo.



La autoridad lamentó que quienes no cumplieron con lo pactado fue el Gobierno central, que hasta la fecha no ha concretado la firma del segundo contrato del préstamo comprometido, en el cual están inmersos los recursos para dar continuidad al pago de esta y otras obras en ejecución. “Por eso es que la Gobernación denuncia esta confiscación ilegal de recursos, que se efectuó violentando los procedimientos mínimos contemplados en la Ley Marco de Autonomías, la Ley Financial y otras normas vigentes, dejando en indefensión al Gobierno Departamental, sin derecho a la réplica, sin considerar que la propia normativa determina que ¡este tipo de débitos automáticos no se pueden efectuar si estamos en una emergencia¡”, exclamó Asín.