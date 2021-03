Piden cuarto intermedio: Conductores están varados cuatro días en Vinto por bloqueo de padres de familia





01/03/2021 - 19:07:55

Opinión.- Los choferes que se encuentran imposibilitados de atravesar la carretera hacia el occidente del país solicitan a los padres de familia que bloquean la ruta en Vinto que liberen el paso, pues aseguran que no cuentan ya con recursos para subsistir. Esto se da al calor de la cuarta jornada de protestas que desarrollan los papás, quienes exigen la entrega de la canasta escolar y se manifiestan en contra de las órdenes de aprehensión que rondan alrededor de algunos dirigentes que encabezan los bloqueos. El fin de semana, arribaron 1.100 quintales de arroz a Vinto, pero los manifestantes anunciaron que levantarán la medida de presión únicamente cuando la entrega se viabilice. Ante esta situación, los choferes que se encuentran estancados en la zona solicitan que haya un cuarto intermedio. "Estamos andando de bloqueo en bloqueo. No sabemos con qué sobrevivir. Con almuercito tenemos que vivir todo el día", le indicó uno de los conductores a Red Uno. Los alimentos de la canasta debieron entregarse en la gestión 2020 con recursos del desayuno escolar de esa temporada, pero el procedimiento no pudo efectuarse por problemas para adquirir los 13 mil quintales de arroz totales. Se prevé que exista diálogo entre autoridades del municipio y los que lideran el bloqueo.