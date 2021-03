Monasterios: De las 63 personas vacunadas, sólo una era trabajador de salud





01/03/2021 - 18:59:18

Página Siete.- El secretario departamental de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Joaquín Monasterios, aseguró este lunes que de las 63 personas que fueron vacunadas de forma "clandestina" en esa ciudad, sólo una es trabajador de salud; las demás son personas con enfermedades de base. La directora de Gestión del Seguro Único de Salud (SUS), María Bolivia Rothe, reiteró que no hubo ninguna vacunación ilegal. “El Gobierno ha hecho una vacunación extra programa, sin conocimiento del Sedes utilizando una planilla del servicio de salud del Seguro de Caminos. De las 63 personas vacunadas, sólo una era trabajador de salud, los demás, la mayoría con enfermedades de base sin seguir el programa correspondiente”, declaró Monasterios en contacto con Panamericana. El fin de semana, el funcionario departamental de Salud denunció que hubo una “vacunación clandestina” por parte del Gobierno, para beneficio de 63 personas que no estaban incluidas en las listas oficiales del Sedes Santa Cruz. "Esa vacunación extra, manejada por el Sedes en coordinación con el gobierno municipal y el Gobierno nacional, parece un acto político que deberían aclararlo", sostuvo. Monasterios agregó que el acto de vacunación en instalaciones del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) ya estaba “planeado” por autoridades del Gobierno. En respuesta, la directora nacional del SUS desmintió a Monesterios, al afirmar que no hubo ninguna vacunación clandestina. “Aquí no hay ningún tipo de vacunación clandestina. Esa vacunación que se hizo en Cenetrop no tenía la intención de vacunar a los trabajadores de salud porque ellos se vacunan en sus centros de salud. Me parece extraño lo que dijo el doctor Monasterios”, señaló la funcionaria.