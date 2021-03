Presidente Arce pide a la Policía el cuidado y consolidación de la democracia intercultural





01/03/2021 - 14:46:14

La Paz, ABI.- El presidente Luis Arce afirmó este lunes que la Policía Boliviana tiene una tarea urgente que es el cuidado y consolidación de la democracia intercultural en el país, tras la ruptura del orden constitucional por el golpe de Estado de Jeanine Áñez registrado el 2019. “Ahora nuestra Policía Boliviana tiene una tarea urgente, y debe realizarla de la mano del Gobierno nacional en todas sus instancias posibles, el cuidado y la consolidación de la democracia intercultural en nuestra patria”, dijo en el acto por el 84 aniversario de la Academia Nacional de Policías (Anapol). Recordó que tras el golpe de Estado se quemaron símbolos patrios, se mató a civiles desarmados y se persiguió al pueblo acusándolo de sedicioso y terrorista. “Un grupo de personas por las que el pueblo no voto se autoproclamó”, dijo. “Ahora es momento de reconstruir nuestra patria y de reconstruir la confianza del pueblo en su Policía, siguiendo el ejemplo del fundador de esta importante institución, el coronel David Toro”, exhortó. Apuntó que los tres pilares bajo los cuales la Policía debe actuar son: institucionalidad, dignidad y disciplina. “La institucionalidad es respetar las instituciones democráticas, no se puede ir en contra de la Constitución Política del Estado, romper el orden constitucional ni la línea de mando para favorecer a un grupo de personas que busca hacerse del poder para su beneficio personal como el gobierno de facto”, sostuvo. “Disciplina: La Policía debe mantener siempre y en todo momento la verticalidad de la institución, como dice el himno ‘disciplina llamó al trabajo’. Finalmente, la dignidad que no es otra cosa que darle condiciones de trabajo dignas para que puedan defender al pueblo y que la Policía no reciba insultos de la población por errores de otros”, afirmó. Asimismo, Arce consideró que es importante profundizar la descolonización y despatriarcalización en la formación de la Policía.