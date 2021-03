Arce: El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no comprometidos con su bolsillo





01/03/2021 - 13:19:01

La Paz, ABI.- El presidente Luis Arce dijo este lunes que el pueblo necesita médicos comprometidos con el pueblo, no con sus bolsillos e intereses personales, y les exhortó a que sumen a la vacunación masiva contra el Covid-19. “Exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas (…) El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no médicos comprometidos con su bolsillo y sus intereses personales”, dijo, en el acto de inicio de vacunación masiva contra el Covid-19, en La Paz. Las declaraciones del mandatario se registran tras la determinación del denominado Consejo Nacional de Salud (Conasa) de ampliar por 15 días más el paro de actividades de los médicos en contra de la Ley de Emergencia Sanitaria. En ese contexto, Arce repudió la medida de presión ejercida por los galenos afiliados al Conasa y consideró que es una movilización “absolutamente política” porque los argumentos que plantearon para oponerse a la ley han sido absolutamente superados “en la práctica y en los hechos”. “Lo único que estamos viendo es que quizás no están a la altura, esos médicos, de lo que hoy significa enfrentar la pandemia”, aseveró. Asimismo, Arce recordó que el tener médicos al lado del pueblo en medio de la pandemia del Covid-19 para curar a la gente y salvar vidas es más importante que los apetitos personales, económicos, de defensa de la medicina privada. “Hoy una vacuna que se pone salva una vida y eso no están tomando en cuenta los médicos (…) Quizás más también, como alguien me decía al ingresar, parece que los médicos lo que quieren es que haya enfermos para hacer dinero”, agregó. El jefe de Estado felicitó, por otro lado, a los médicos que continúan con su labor y coadyuvan en la campaña de vacunación masiva, “son la mayoría que están dispuestos a acompañar el dolo que sienten muchas familias” en su lucha contra el Covid-19.