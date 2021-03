Aumento de la lengua, halitosis e inflamación de la mucosa oral: Los nuevos síntomas de Covid-19





01/03/2021 - 11:38:32

Tras un año de estudio del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la covid-19, se han descrito síntomas de carácter respiratorio, trombótico, neurológico, digestivo o cutáneo. Ahora, un equipo de investigadores madrileños, liderados por la dermatóloga del Hospital Universitario La Paz Almudena Nuño, han identificado también alteraciones en la lengua y en la mucosa oral como síntoma de que se sufre la covid-19, publica 20 Minutos. El estudio, publicado ahora en Sciencedirecte, se llevó a cabo en abril de 2020 en el antiguo hospital de campaña de IFEMA con 666 pacientes con covid-19. De ellos, 78 (el 11,7%) presentaron alteraciones en la mucosa oral. La más frecuente fue papilitis lingual transitoria anterior en forma de U (11,5%) asociada o no a edema lingual (6,6%); estomatitis, aftosa (6,9%), mucositis (3,9%), glositis con depapilación en parches -inflamación de la lengua- (3,9%), boca urente -sensación de ardor- (5.3%), lengua saburral (1,6%) y enantema (0.5%). La mayoría refería además disgeusia (pérdida del gusto) asociada. "Las manifestaciones orales relacionadas con la enfermedad por covid-19 han sido poco descritas, probablemente por el temor a contagio durante la exploración o la escasez de equipos de protección durante la primera ola", explica el equipo de investigadores, en el que también participan facultativos del Centro de Salud de Colmenarejo (Madrid) y del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Móstoles. El síntoma oral asociado con más frecuencia a la covid-19 hasta la fecha ha sido la disgeusia (alteración del sentido del gusto), asociado o no a la anosmia (pérdida del olfato). Otro síntoma muy frecuente es la boca seca, "cuya causa puede ser la unión del virus a los receptores ACE-2 de las glándulas salivares, que provocaría su destrucción", reza el estudio. Inflamación de las papilas Los investigadores explican que "hemos encontrado hallazgos que consideramos característicos en la lengua como es el edema lingual, con una característica indentación en los laterales de la lengua, por el aumento del tamaño de la misma y el roce con los dientes. Y por la misma razón se produce una inflamación de las papilas anteriores que hemos denominado papilitis lingual transitoria en forma de U". Destaca asimismo la investigación síntomas como "la glositis con depapilación en parches -inflamación de la lengua-en un 3,9% de los pacientes. Este hallazgo ha sido reportado previamente en algún caso aislado, curiosamente asociado a boca urente -sensación de ardor-. Recientemente se ha denominado a este tipo de lengua 'lengua COVID': se parece a la lengua geográfica pero su incidencia está aumentada en pacientes covid-19", exponen los autores. Otro de los síntomas bucales del nuevo coronavirus descritos ahora es la halitosis (en pacientes que previamente no la padecían). Los sanitarios madrileños midieron con un halímetro el nivel de compuestos de sulfuro y descubrieron que los pacientes de covid-19 estudiados lo tenían aumentado durante la enfermedad, si bien estos recuperaban los niveles normales al superar la patología. "Esto puede deberse a la afectación directa de la mucosa oral por el SARS-CoV-2 o indirectamente a la destrucción de glándulas salivares y boca seca", apuntan los investigadores. El equipo liderado por Almudena Nuño advierte del sesgo de la muestra del estudio: solo se analizaron pacientes con neumonía por covid-19, pero no en asintomáticos o casos leves. Con todo, concluyen que "existen lesiones en la cavidad oral asociadas a la covid-19" y algunas de ellas "pueden ser la sintomatología inicial de la enfermedad". Además, prosiguen, de la disgeusia o la boca seca, la mucositis, las aftas o el enantema, hay que tener en cuenta las alteraciones linguales, la glositis con depapilación en parches y la boca urente como "otros signos" de alarma de este virus.



Otros síntomas menos conocidos Los síntomas más habituales de la covid-19 son fiebre, tos seca y cansancio y, aunque menos frecuentes, algunos pacientes también experimentan congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o del olfato y erupciones cutáneas. A estos también hay que sumar las cinco manifestaciones inusuales identificadas en un estudio que publicó la Universidad de Cambridge (Reino Unido) tras analizar los informes de más de 63.000 pacientes con covid-19 que acudieron a los servicios de urgencias de un total de 50 hospitales de España durante los dos primeros meses de la pandemia. Los investigadores identificaron 45 casos de miopericarditis aguda, 16 casos de meningoencefalitis aguda, ocho casos del síndrome Guillain-Barré, 45 de pancreatitis aguda y 36 casos de neumotórax espontáneo.