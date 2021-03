Oficialismo con amplia ventaja en conteo preliminar de las elecciones en El Salvador





01/03/2021 - 09:52:10

El partido Nuevas Ideas, quien se presentaba a sus primeras elecciones, ha afianzado una amplia ventaja en los resultados preliminares divulgados desde anoche por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y aunque no hay datos oficiales sobre números de diputados logrados, los números absolutos proyectan para el oficialismo el dominio de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Los datos del TSE daban a Nuevas Ideas 390,721 votos a nivel nacional, por 97,226 de la coalición NI-GANA y 70,948 para ARENA, 47,460 para el FMLN, 40,098 para GANA, 26,073 para PCN, 13,281 para PDC y 9,090 para Nuestro Tiempo con el 31% de las actas transmitidas (2,622), publica El Salvador. El encargado de la misión técnica del TSE, Eduardo Lozano, explicó a las 9:27 de la pasada noche que hasta esa hora el sistema de transmisión estaba funcionando con normalidad. Hasta ese momento, el centro de cómputo había recibido el 2.59% de los resultados de los comicios legislativos, es decir, 219 actas de las 8,451 que se deben procesar. “Es de aclarar que de acuerdo al sistema de asignación de escaños esos datos no significan cantidad de escaños, sino de votos. Se debe hacer un proceso de recolectar los votos y esto es hasta el escrutinio final”, explicó Lozano en referencia al sistema de cocientes y residuos de la legislación electoral. Los datos de cantidad de diputados y cuáles son los diputados más votados se conocerá en el transcurso de la semana y posiblemente hasta el escrutinio final. Nueva normalidad Las elecciones legislativas y municipales transcurrieron con relativa normalidad, salvo algunos inconvenientes de logística como la apertura tardía de algunos centros de votación por la falta de paquetes electorales o la demora para votar en algunas juntas receptoras por el tiempo extra que tomaba la aplicación de los protocolos de bioseguridad para prevenir contagios de COVID-19, como la aplicación de alcohol gel en los crayones para marcar y la desinfección de los DUI de los votantes. Además por un problema con las credenciales de los integrantes de mesa de NI y GANA, situación superada a primeras horas de la mañana luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitiera una resolución para solventar el inconveniente. Otro aspecto relevante fue la opinión de los observadores electorales quienes validaron el desempeño de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) las cuales se resumen en las declaraciones del representante de los Estados Unidos en El Salvador, quien despejó toda sospecha de “fraude” que había repetido el oficialismo desde el Presidente Nayib Bukele y los simpatizantes de Nuevas Ideas y GANA. La Presidenta del TSE, Dora Martínez aseguró a las 9:27 de la noche que había participado el 51% de los electores convocados. “Hasta esta hora hemos superado la afluencia de votantes de otras elecciones: llevamos el 51% de personas que han acudido. La pandemia no fue pretexto para no seguir implementado la democracia”, declaró en conferencia informativa. En general se observó el distanciamiento sugerido por las autoridades de salud y además el uso adecuado y sistemático de medidas de bioseguridad como el uso de alcohol gel y mascarillas. Se observó además una importante participación de personas de la tercera edad, quien tuvieron prioridad al llegar a las JRV. Rompen silencio Otro aspecto a señalar es el llamado al voto que hizo el Presidente Nayib Bukele durante una conferencia de prensa antes de dar su voto. Pese a que el Código Electoral prohíbe llamar al voto tres días de los comicios, lo que se denomina como silencio electoral, el mandatario, sin mencionar nombres de partidos, llamó a la población a votar para “sacar a los mismos de siempre” e incluso llamó a la “operación remate” en el sentido de completar con una Asamblea favorable al Ejecutivo el triunfo que le dio el electorado para que llegara al poder en 2019. Esto se une a las diferentes inauguraciones de obras como el baipás de La Libertad y el anuncio de entrega de computadoras a las escuelas públicas y la entrega de paquetes solidarios incluso sin registro de DUI que se hizo incluso un día antes de la votación.