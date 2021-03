Trump ataca a Biden e insinúa que se postulará a la Casa Blanca en 2024





01/03/2021 - 09:34:37

VOA.- Menos de seis semanas después de dejar el cargo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató el domingo un torrente de ataques contra su sucesor, alegando que el presidente Joe Biden ha tenido el "primer mes más desastroso en la historia moderna" en la Casa Blanca e insinuando firmemente que puede intentar postularse a la presidencia en las elecciones de 2024. "En un mes apenas, hemos pasado de Estados Unidos primero a Estados Unidos al final", dijo Trump a una multitud de cientos de partidarios conservadores apiñados en el salón de baile de un hotel en Orlando, Florida. "Incluso puedo decidir postularme de nuevo", dijo Trump en la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, pero descartó formar un tercer partido. Prometió hacer campaña para que los "líderes republicanos fuertes y duros" intenten retomar el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones del Congreso en 2022 a la mitad del mandato de cuatro años de Biden y luego la Casa Blanca dos años después. "Me pregunto quién será", dijo Trump sobre el candidato presidencial del partido en 2024 en su primer discurso importante desde que dejó el cargo. En un discurso de 90 minutos, no dejó ninguna duda de que podría ser él, citando una encuesta realizada en la conferencia altamente partidista que muestra un índice de aprobación del 97% durante sus cuatro años en la Casa Blanca, incluso cuando las encuestas nacionales de votantes muestran a Biden con un amplio índice de aprobación y una disminución de apoyo a Trump desde que terminó su mandato en la Casa Blanca. La derrota de Trump ante Biden estaba fresca en su mente mientras continuaba expresando, como lo hizo durante meses, acusaciones infundadas de que perdió la reelección debido a un fraude. Expresó un desdén particular por la Corte Suprema de Estados Unidos dominada por los conservadores, tres de cuyos jueces nombró. Dijo que el tribunal más alto del país "no tuvo las agallas ni el coraje" para celebrar una audiencia sobre sus reclamos de fraude electoral. Trump y sus partidarios perdieron alrededor de 60 impugnaciones judiciales de la votación de noviembre. Sus seguidores en la conferencia gritaron: “¡Ganaste! ¡Ganaste!" a pesar de que Biden ganó el voto popular nacional por 7 millones de votos y el voto del Colegio Electoral que decide las elecciones presidenciales de Estados Unidos por un margen de 306-232. Trump no mencionó directamente el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de cientos de sus partidarios el 6 de enero, el caos que provocó cinco muertes y su juicio político por un cargo de que incitó a la insurrección al instar a sus partidarios a ir al Capitolio para enfrentar a los legisladores como estaban certificando la victoria de Biden. El exmandatario fue absuelto en un juicio en el Senado a principios de febrero, aunque la cámara votó 57-43 para condenarlo, pero menos de los dos tercios de los votos necesarios para una condena. En su discurso del domingo, Trump nombró a los 10 republicanos de la Cámara que votaron para acusarlo una semana antes de que dejara el cargo el 20 de enero y a los siete senadores estadounidenses que votaron para condenarlo en el juicio de cinco días del Senado. “Deshaganse de todos ellos”, exigió Trump. Dijo que los legisladores que lo han atacado son "un puñado de piratas políticos de Washington". Acreditó a los demócratas por ser "inteligentes" y "viciosos", pero dijo que "tienen malas políticas". Trump atacó las docenas de órdenes ejecutivas de Biden, nuevas directivas que han anulado las duras políticas de inmigración de Trump para impedir el ingreso de los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México y pidió que Estados Unidos se uniera a la Organización Mundial de la Salud y al acuerdo internacional de París sobre el cambio climático. Los partidarios de Trump abuchearon ante la mención de que Biden se reincorporaba al acuerdo de París. Exigió que Biden reabriera las escuelas en todo el país, acusándolo de lealtad a los sindicatos de maestros, algunos de los cuales se oponen a la instrucción en el aula en medio de la pandemia de coronavirus en curso. Trump atacó el paquete de ayuda para el coronavirus de 1,9 billones de dólares propuesto por Biden, diciendo que una parte se destinaría a "rescatar a las ciudades demócratas mal administradas". Con millones de estadounidenses ahora vacunados, Trump dijo: "Nunca dejes que olviden que este era nuestro plan". La Casa Blanca de Biden desestimó el discurso de Trump. "Mientras el Partido Republicano busca un camino a seguir, el presidente Biden seguirá centrado en aplastar el virus, reabrir escuelas y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Michael Gwin, después del discurso. A pesar de los vítores en la reunión conservadora, el papel político de Trump en los círculos republicanos en los próximos meses sigue siendo incierto. Sin duda, una base de votantes de Trump sigue siendo leal, pero algunos legisladores de Washington se muestran escépticos sobre su poder de permanencia y algunos parecen estar planeando sus propias campañas presidenciales de 2024. Los senadores estadounidenses Marco Rubio, Ted Cruz y Tom Cotton, la exembajadora de las Naciones Unidas Nikki Haley y otros están considerando una candidatura a la presidencia. Haley ha dicho específicamente que es hora de que el partido supere la era de Trump. Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha sido acusado y absuelto dos veces y el primer presidente en 90 años que pierde el control político de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso en un solo mandato. Los conservadores en la conferencia de tres días vitorearon repetidamente la mención de su nombre, y muchos de ellos posaron para fotografías con una gran caricatura dorada de su rostro que fue esculpido en México y que fue conducido por el salón de convenciones. Cuando se le preguntó si Trump todavía controla al Partido Republicano, el senador Rick Scott de Florida dijo al programa "Fox News Sunday": "Es el partido de los votantes". Pero dijo que cree que Trump "será útil" en el futuro inmediato. "Estamos en el lado correcto de los problemas", dijo Scott sobre los republicanos. "Los demócratas están en el lado equivocado". Pero un legislador republicano que votó para condenar a Trump por el cargo de juicio político, el senador Bill Cassidy de Louisiana, dijo a CNN que si los republicanos ganan la Casa Blanca en cuatro años, “será porque hablamos de los problemas, no poniendo a una persona ( Trump) en un pedestal. CPAC no es la totalidad del Partido Republicano ”. "Tienes que hablar con los votantes que no votaron por nosotros la última vez", dijo Cassidy. "Si idolatramos a una persona, perderemos". "No creo que sea nuestro nominado", dijo Cassidy. "Necesitamos una persona que levante todos los barcos".