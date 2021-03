Súmate, en alerta roja, espera que el TSE rectifique resolución contra Manfred





01/03/2021 - 08:45:37

Los Tiempos.- La vigilia y huelga de hambre de lo seguidores de Manfred Reyes Villa, que aspira al municipio de Cercado, Cochabamba, advierten con radicalizar medidas si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no reconsidera a la brevedad la inhabilitación del candidato de Súmate. En la víspera, la huelga de hambre, que comenzó con 25 personas, se triplicó. A medida que pasaban las horas, decenas de ciudadanos llegaban a las inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED). “Tenemos hasta las 10 de la mañana (ayer) como registro de huelga de hambre a 128 personas. Se vienen sumando otras personas e incluso a la vigilia se ha incorporado el sector de los discapacitados, grupos de jóvenes y el 70 por ciento de los dirigentes de los distritos”, informó el diputado cochabambino Enrique Siles, que se encuentra en huelga de hambre. En riesgo De acuerdo con el asambleísta nacional, por el momento, se ha logrado tranquilizar a los adherentes y que están dando como plazo hasta este lunes para que la Sala Plena del TSE considere el recurso de revisión extraordinario. “Se ha adjuntado toda la documentación necesaria, por lo tanto, se debe habilitar nuevamente al capitán Manfred. De no ser así y existir dilación, las bases han advertido con radicalizar las medidas de presión”, sostuvo Siles. De acuerdo con el diputado, para este lunes, a partir de las 10:00, se prevé que sesiones la Sala Plena del TSE. “Estamos en alerta roja porque consideramos que nuestros derechos están siendo vulnerados. Un grupo de burócratas no puede definir el voto de los ciudadanos, lo que la población ya ha definido”, indicó. Agregó que “el TSE tiene que acelerar su veredicto, porque hay riesgo de que el pueblo salga a las calles y esto pueda generar mayor conflicto y tal vez no realizarse las elecciones en nuestra querida llajta”. Sin embargo, en los artículos 218 y 219 de la Ley No 026 se establece que dicha objeción o “recurso extraordinario de revisión” puede presentarse hasta cinco días después de la disposición de Sala Plena y que la resolución de la misma puede llevarse adelante en 15 días calendario. Constitucionalistas consideran que hubo un exceso en la determinación del TSE, toda vez que Reyes Villa cumplió con el pago respectivo. Señalan que el Órgano Electoral ya generó dudas en su actuar por la suspensión del Direpre en los comicios nacionales, negar una auditoría de las elecciones pasadas y al padrón electoral, además de no hacer que se respete lo establecido en la Constitución. Las candidaturas inhabilitadas pueden ser sustituidas hasta tres días antes de realizarse los comicios subnacionales.