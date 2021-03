TSE tiene 2 días para resolver los casos de Manfred y Jhonny





01/03/2021 - 08:41:45

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá responder sobre el recurso de revisión extraordinaria presentado para revertir la inhabilitación de Manfred Reyes Villa y sobre la demanda de inhabilitación contra Jhonny Fernández antes del miércoles. El calendario electoral establece que el 3 de marzo es el plazo final para la sustitución de candidaturas a nivel nacional por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes. “Este próximo miércoles 3 de marzo tenemos el tema del plazo fatal para la sustitución de las candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes a los candidatos y candidatas; ya sea por fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad “, explicó la vicepresidenta del Tribunal Departamental de Santa Cruz, María Cristina Claros, en entrevista en Asuntos Centrales. La alianza Súmate presentó el sábado un recurso de revisión extraordinaria, una solicitud de enmienda y la documentación de los pagos hechos en la cuenta fiscal del Banco Unión que tiene la Gobernación de Cochabamba para revertir la inhabilitación de su candidato a la Alcaldía de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Mientras que ayer se dio a conocer que el TED de Santa Cruz envió las demandas de inhabilitación contra el candidato a la alcaldía de Santa Cruz por UCS, Jhonny Fernández, al TSE para que las resuelva y comunique la resolución, y se proceda con la notificación respectiva. En el caso del candidato cochabambino, el TSE resolvió el viernes inhabilitarlo bajo el argumento de que no se acreditó de manera formal, objetiva y documentada el pago total de una deuda que tenía por un proceso coactivo fiscal que se le interpuso por la adquisición de vehículos para la Gobernación. “Yo todavía confío en el Tribunal Supremo Electoral, porque nos han recibido el día de ayer (sábado) todos estos documentos. Si hubiera habido mala fe, seguramente no nos hubieran recibido. Confío en que el TSE va hacer su trabajo correctamente”, dijo Reyes Villa en PAT y enfatizó que no tiene ningún pliego de cargo en su contra . Indicó que horas antes de que el TSE informara sobre su inhabilitación, ya se había realizado el pago y afirmó que se intentó solicitar una certificación del pago a la Gobernación de Cochabamba, pero se les dijo que “el sistema se había caído”. Mientras que en Cochabamba la huelga de hambre instalada en inmediaciones del templo de Cala Cala en rechazo a la determinación del TSE se masifica cada día que pasa.

Reyes Villa en un acto de campaña en Cochabamba. “Tenemos 128 personas en el registro de la huelga de hambre y se han sumado más compañeros en vdgilia. Estamos en alerta roja. La Democracia se debe respetar y la democracia es lo que dice el pueblo”, dijo Enrique Siles, candidato de Súmate. La huelga de hambre inició la noche del viernes con 25 personas, un día después el número de se duplicó y se registraron 57 huelguistas, hasta el mediodía de ayer llegaron a 128 personas. Esperamos que mañana (hoy) podamos conocer la determinación de la sala plena del TSE. Ojalá que se pueda dar una solución por el bien de la democracia, creo que hay que respetarla, porque sino para qué vamos a gastar en elecciones, es preferible que por decreto se nombre a las autoridades”, manifestó Reyes Villa. Asimismo, la vicepresidenta del TED Santa Cruz, María Claros, informó que remitieron al TSE cuatro demandas de inhabilitación contra la candidatura de Jhonny Fernández. “Con relación a las demandas de inhabilitación, han llegado cuatro en contra de la candidatura de señor Jhonny Fernández, las mismas fueron remitidas al TSE y estamos a la espera de que a través de la resolución correspondiente nos hagan conocer cuál fue su decisión para los fines de notificación”, explicó. Por su parte, el candidato a la alcaldía cruceña por UCS expresó que algunos candidatos intentan sacarlo de la carrera electoral porque tiene ganada la elección, pero confía que no se conseguirá su inhabilitación. “Lamentablemente algunos partidos y algunos candidatos están desesperados, porque saben que vamos a ganar esta elección, no hallan cómo sacar del camino a Jhonny Fernández, pero no lo van a lograr. Nosotros somos respetuosos de la ley y la estamos cumpliendo. Tenemos nuestros abogados y delegados que tienen los respaldos suficientes y contundentes para no preocuparse”, declaró. El 8 de febrero, el postulante del MTS, Omar Rivera, solicitó la inhabilitación de Fernández al acusarlo de publicar encuestas en una página de Facebook. UCS dijo que no hizo esa publicación y que esa no era su cuenta oficial.