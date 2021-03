Trópico: Candidata del MTS sufre violenta agresión a su cierre de campaña y se declara en la clandestinidad





01/03/2021 - 08:39:24

Erbol.- Este domingo se produjo un hecho de violencia política en el Trópico de Cochabamba. La candidata a alcaldesa de Entre Ríos por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Julia Calle, pretendió realizar su cierre de campaña, pero denunció que ella y sus seguidores sufrieron ataques violentos, con gasificación y apedreo, que impidieron realizar el evento. Al finalizar la jornada, la mujer candidata abandonó su vivienda por seguridad y se declaró en la clandestinidad. Según videos publicados en su página de Facebook, Calle estaba alistando su cierre de campaña con un evento público con tarima y música. Sin embargo, sus detractores impidieron por la fuerza que se realizará el acto de campaña del MTS de manera pública, incluso con agentes químicos. La candidata denunció que alrededor de las tres de la tarde se lanzó gas lacrimógeno para impedir el acto. La candidata intentó llevar el cierre de campaña en su casa, pero entonces –de acuerdo con la denuncia- los agresores apedrearon el lugar. “Ya me han hecho desocupar de la calle, ya me hacen meter a mi casa, qué cosa más quieren, no les estoy amedrentando, no les estoy provocando nada, el voto es voluntario y a conciencia de cada uno”, dijo Calle. La postulante lamentó que no haya libre expresión ni libertad de elegir en el Trópico. Un representante del MTS indicó que la agresión se desató cuando empezaba a tocar el grupo de música y acusó al Movimiento al Socialismo (MAS) por el ataque violento. En los videos se señala que se rompió el vidrio de un coche en el ataque. También se registró personas heridas. Se mencionó que uno de los músicos resulto lesionado y también se mostró a un hombre mayor con un corte en el rostro. “Estaban pegando a mi sobrina, por tal razón me he metido a la pelea, pero entre toda a turba me han agredido”, lamentó. Asimismo, en video se mostró a una mujer que había sido golpeada cargada de su niña. Ella denunció que incluso le sacaron su teléfono celular. Un joven, miembro también de la fórmula política, lamentó la falta de actitud democrática y señaló que algunos dirigentes estaban acusando al MTS de ser partido de la derecha, cosa que desmintió. Después de lo sucedido, un cuarto de hora antes de las 10 de la noche, la candidata Calle transmitió un video en vivo por Facebook desde la oscuridad, donde con evidente angustia informó que es estaba declarando en la clandestinidad. “Compañeros, mi casa han apedreado, entonces por eso ya me he salido de casa, ya me estoy yendo a otro lado, me declaro en la clandestinidad, voy a aparecer en las elecciones directamente, el pueblo decidirá”, manifestó.