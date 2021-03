TCP no se pronunciará contra fallo de reelección





01/03/2021 - 08:26:12

Correo del Sur.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) prácticamente archivó las impugnaciones a la Sentencia 084/2017, que viabilizó la reelección indefinida de Evo Morales, al no existir una demanda de inconstitucionalidad concreta o abstracta contra ese fallo. Lo único que hay son peticiones que ya fueron respondidas, dijo la semana pasada su presidente, Paul Franco, que en diciembre de 2019, tras la renuncia de Morales, prometió un pronunciamiento al respecto. El año pasado el TCP anunció que se emitirían varios fallos pendientes y entre ellos la impugnación a la sentencia que constitucionalizó la repostulación indefinida del Presidente y Vicepresidente por parte de los ahora extribunos denunciados en juicio de responsabilidades. “El análisis ya se hizo, pero no se identifica una causa nueva que tenga relación con la sentencia 084. No existe un mecanismo específico a través del cual se hubiese activado una acción de inconstitucionalidad, sea esta abstracta o sea concreta, lo único que existe son peticiones que van relacionadas a casos que ya se encuentran abiertos y que han merecido su respuesta en cada uno de estos casos específicos”, dijo Franco hace unos días.