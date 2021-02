Iglesia plantea libertad, respeto y esperanza en las próximas elecciones subnacionales





28/02/2021 - 09:20:22

La Paz.- Este domingo a una semana de las elecciones subnacionales en Bolivia, Mons. Percy Galván, Arzobispo de La Paz, animó a los ciudadanos a discernir y participar ejerciendo su deber ciudadano en las próximas elecciones bajo tres criterios y a la luz de la escucha de la Palabra del Señor, donde el buen vivir sea la fusión de lo material y espiritual: “hagamos una buena participación ciudadana, enriqueceremos desde nuestra fe a nuestra sociedad, para construir una Bolivia y un mundo mejor”. Hoy la palabra de Dios nos insiste en la escucha de la Palabra de Dios, y esta escucha bíblica supone obediencia, es obedecer la voluntad de Jesús, en este sentido el Obispo propuso los siguientes criterios en los que invita a discernir y participar en la próxima jornada electoral evitando una indiferencia ante este proceso electoral. Si queremos participar adecuadamente de este proceso tenemos que sentirnos libres de presiones externas e internas, de aquellos que quieren chantajearnos, es atentar contra el proceso democrático, nadie puede condicionar nuestro voto, tampoco puedo elegir por aspiraciones personales y egoístas, debemos ser libres al estilo de Jesús, y así decidir según mi corazón y conciencia, dijo. Dijo ambién que tenemos que respetarnos los del campo y la ciudad, los intelectuales y empíricos, los morenos y los blancos, los que pensamos hacia la izquierda o derecha, tiene que haber respeto, miren a Jesús, que hombre que calidad y respetuoso era nuestro Señor Jesucristo. Hay que reconocer las cosas buenas del que piensa distinto, eso nos hace católicos por excelencia; reconozcamos al que piensa distinto en la familia, barrio, lugar de trabajo, en la iglesia, el respeto es el fundamento del amor, y el amor es el centro de la Iglesia católica, añadió. Seamos responsables, esta esperanza es una esperanza comprometida, dinámica, responsable, testimonial, esperanza positiva de construir una Bolivia mejor, con el que salga y tenga mayoría, aunque no sea lo que pienso, eso es tener esperanza positiva, los católicos no podemos ser profetas de catástrofes, tenemos que tener esperanza, ilusión y entusiasmo de la fe, Cristo es nuestra esperanza, ¿o no confiamos en Él?, preguntó. Al votar comprometo mi participación con aquella elección, mi trabajo y aporte para construir una Bolivia diferente, no sólo es tarea de los políticos, sino de todos, una La Paz, Bolivia y mundo mejor, mi ciudad será mejor, si yo soy mejor, comprometo mi participación, tengo que dar ejemplo, no solo exigir sino también dar, enfatizó Galván.