López Obrador propondrá a Biden impulsar un programa que permita a indocumentados trabajar legalmente en EE.UU.





28/02/2021 - 09:01:04

RT.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este sábado durante un discurso pronunciado en Zacatecas, en el norte del país, que propondrá durante la próxima reunión con su homólogo estadounidense, Joe Biden, la adopción de un programa que permita a los migrantes indocumentados, tanto mexicanos como centroamericanos, laborar legalmente en EE.UU. Durante su alocución, el mandatario señaló que la economía estadounidense necesitará entre 600.000 y 800.000 trabajadores anualmente para hacer crecer su economía, puestos que atraerán a una gran cantidad de migrantes procedentes de varios países, por lo que considera que "es mejor llegar a un buen acuerdo". "En efecto, tengo una teleconferencia con el presidente Biden, vamos a tratar este asunto [los permisos de trabajo para migrantes], es a ver, ustedes van a necesitar para crecer, para producir, trabajadores mexicanos y centroamericanos, vamos mejor ordenando el flujo migratorio, legalizándolo para darles garantía a los trabajadores que no arriesgan su vida, y que se protegen los derechos humanos", enfatizó el presidente. Del mismo modo, López Obrador explicó que no sería la primera vez que se alcanza un acuerdo similar entre ambas naciones. En este sentido, recordó el Programa Braceros impulsados durante la Segunda Guerra Mundial, con el que miles de trabajadores mexicanos ingresaron y laboraron en los campos estadounidenses de manera legal. La propuesta del mandatario será hecha en un momento en el que la Administración de Biden ha sido criticada por activistas de derechos humanos por la reapertura de un centro de detención de migrantes infantiles como solución temporal al significativo aumento en el número de niños no acompañados que cruzan la frontera entre México y EE.UU.