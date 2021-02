El gobierno lo niega: COED Santa Cruz denuncia vacunación clandestina de 63 personas





27/02/2021 - 20:15:16

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz denunció este sábado que 63 personas fueron vacunadas contra el Covid-19 de forma clandestina en instalaciones del Cenetrop. El secretario departamental de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación cruceña, Joaquín Monasterio, reveló que el Gobierno nacional realizó la vacunación de 63 personas, el jueves, en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop), dependiente del Ministerio de Salud. “El Gobierno, por otro lado, no solo nos escamotea las dosis de vacuna que necesitamos, sino que realiza una vacunación clandestina, en predios del Cenetrop, a 63 personas, que, si bien tienen el derecho a ser vacunados, no están dentro de la programación que se ha establecido”, señaló la autoridad. Indicó que “se desconoce el origen de las vacunas utilizadas”, debido a que la administración no fue coordinada con el Sedes. Gobierno asegura que la denuncia no tiene sentido El vocero presidencial Jorge Richter negó este sábado que haya existido una “vacunación clandestina” contra el Covid-19 y aseguró que la denuncia del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz no tiene sentido. "Una vacunación clandestina tiene que ser oculta, como lo que se hizo en Argentina, que nadie sabía que se estaba vacunando. Aquí incluso personas con enfermedades de base que fueron vacunadas dieron su testimonio", señaló la autoridad de Estado. “No tiene sentido”, aseguró Richter en alusión a la denuncia del secretario departamental de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación cruceña, Joaquín Monasterios, quien afirmó que hubo una "vacunación clandestina" en el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop). “No se pueden abrir y sacar no más las vacunas, se hace mediante un proceso llamado desconsolidar. Las vacunas tienen una garantía que hay que remitirla a lugar de origen, en este caso, China", explicó Richter.