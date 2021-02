Trabajaban juntas y tras 8 años descubrieron que son hermanas biológicas





27/02/2021 - 15:54:33

Dos amigas que se conocen hace 8 años y que trabajaban juntas en un bar estadounidense, descubrieron recientemente que son hermanas biológicas, luego de que fueran separadas siendo niñas. Cassandra Madison, de 32 años, reveló en su cuenta de Facebook que conoció a Julia Tinetti, de 31, en el 2013, cuando trabajaban en Russian Lady, ubicado en la ciudad de New Haven, Connecticut. En un momento dado, descubrieron que ambas tenían un tatuaje de la bandera dominicana, donde nacieron y luego fueron adoptadas por distintas familias y llevadas al país. "Después de ese momento, estábamos muy unidas", afirmó Tinetti este jueves en una entrevista con el programa 'Good Morning America' y detalló: "Empezamos a salir. Salíamos a tomar algo, a cenar. Empezamos a vestirnos igual". "Me pareció genial. Congeniamos enseguida, fue muy natural", agregó Madison. Por su parte, sus compañeros de trabajo empezaron a notar que las mujeres parecían hermanas, pero cuando ellas compararon los documentos de adopción, estos no coincidían: rezaban que eran de dos ciudades distintas y sus apellidos y nombres de sus madres eran diferentes. Sin embargo, basándose en la cronología, las fechas de nacimiento –Madison nació en 1988 y Tinetti en 1989– y su parecido, las amigas dijeron que sentían que había una conexión. En el 2015, Madison se mudó a Virginia y las mujeres continuaron su amistad vía Facebook y no fue hasta que la joven se reunió en el 2018 con su padre biológico en la República Dominicana cuando se enteró de que tenía otra hermana. "Le pregunto a mi papá que si entregó a otro bebé, ¡dijo que sí!", escribió en la red social. Tras el encuentro, la mujer instó a su compañera a someterse a una prueba de ADN. Los resultados llegaron el pasado 28 de enero y mostraron que ambas son hermanas y tienen los mismos padres biológicos. "Es emocionante. Tenemos una hermana más", subrayó Madison. "Sobre todo porque Julia y yo ya éramos amigas", añadió. En total, los padres tuvieron 9 hijos juntos: tres niños y seis niñas y Tinetti y Madison fueron las únicas dadas en adopción. También tienen varios sobrinos, que actualmente viven en la República Dominicana. "Todavía estoy procesando la magnitud de la situación. Este es el tipo de cosas que ves en la televisión", explicó Tinetti a 'Good Morning America' y aseguró que le gustaría conocer a su familia biológica en los próximos meses.