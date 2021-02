Falleció por coronavirus subsecretario del Ministerio de Salud de Argentina





27/02/2021 - 15:05:47

José "Pepe" Guccione, subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Salud de la Nación y ex ministro de Salud de Misiones, falleció la noche del viernes en esta provincia tras estar 11 días en coma por coronavirus, informaron sus familiares y diversos funcionarios, informa Télam. La ministra de Salud de la Nación, Carla VIzzotti, dijo en su cuenta de twitter que Guccione "después de semanas de internación en terapia intensiva, falleció en su querida provincia de Misiones". "A Pepe lo queríamos todxs, militante político que ocupó lugares donde dejó huella y amigxs, solidario, divertido sin dejar de ser serio y muy comprometido", señaló la ministra. En tanto el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje que dice: "Hasta pronto querido Pepe. Un abrazo fuerte a la familia y acompaño en este difícil momento". También el ex ministro de Salud, Ginés González García, utilizó la red social para enviar sus condolencias ante la triste noticia. "José Pepe Guccione hombre íntegro, que abrazó la salud pública desde lo más íntimo de su ser. Dio dos terribles batallas pero el Covid pudo más. Fue parte de muchos sueños colectivos que supimos construir", señaló el ex ministro. Además de ser Ministro de Salud Pública de Misiones (2003-2011), Guccione, de 69 años de edad, fue Director Adjunto del Hospital Público de Autogestión Dr. Ramón Madariaga (1998-1999); Director de arancelamiento hospitalario del Ministerio de Salud Pública (1999); Diputado Nacional (2011-2015); Vicepresidente de la Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (2016-2019) y presidente del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (2015-2019). En 2020 se había realizado un trasplante de células madre y su estado de salud era bueno, pero hace tres semanas le diagnosticaron Covid-19, y su condición de inmunodeprimido agravó su cuadro. Estaba internado en el Hospital Escuela "Dr. Ramón Madariaga" por una afección de "aplasia medular".