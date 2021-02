Moscú comienza la vacunación de voluntarios con la Sputnik Light, fármaco de una sola inyección







27/02/2021 - 14:07:06



RT.- La vacunación de voluntarios contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik Light ha empezado en Moscú en el marco de su estudio, comunicaron este sábado las autoridades de la capital.

La teniente de alcalde para Desarrollo Social de Moscú, Anastasía Rákova, señaló que ahora reciben solicitudes y 490 personas ya se sometieron a un examen médico en los últimos 2 días.

Rákova indicó que Sputnik Light es la primera dosis de la vacuna Sputnik V, agregando que, según una hipótesis, ya después de la primera inyección aparece el número necesario de anticuerpos. En este caso, afirmó Rákova, se podrá usar el fármaco con Sputnik V para la vacunación reiterada de las personas que ya fueron vacunadas o contrajeron el covid-19, pero tienen un nivel de anticuerpos bajo. Además, se espera que la vacuna sea empleada en personas de entre 18 y 30 años que desarrollan una buena respuesta inmune.

En el estudio pueden participar las personas mayores de 18 años sin contraindicaciones por motivos de salud: que no tengan reacciones alérgicas, no presenten infección respiratoria durante las últimas 2 semanas y no hayan empleado otras vacunas durante los últimos 30 días. Además, no se recomienda a personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas ni madres lactantes.

El pasado 11 de enero, el Ministerio de Salud ruso autorizó la realización de pruebas clínicas de la vacuna, que se distingue por un período más corto de producción de anticuerpos.

Previamente, Alexánder Guíntsburg, director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, explicó que este tipo de fármaco ofrecería "un compromiso entre la duración de la preparación de la vacuna y la necesidad de bajar rápidamente el pico de incidencia, y sobre todo la tasa de mortalidad por esta enfermedad, con el uso de solo un componente de la vacuna".