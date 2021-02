Alemania quiere producir más vacunas y suministrarlas a países pobres





27/02/2021 - 13:57:42

DPA.- - El Gobierno alemán tiene grandes planes para ampliar la producción de vacunas contra el coronavirus en Alemania y contribuir al abastecimiento de dosis no solamente a otros países, sino especialmente a los más pobres, según declaró el secretario de Estado de Economía, Andreas Feicht. "No estamos solos en el mundo, tenemos una gran responsabilidad en Europa y a nivel internacional, sobre todo con respecto a los países más pobres. Por lo tanto, nuestro objetivo es obtener vacunas 'made in Germany' a una escala que pueda contribuir significativamente al abastecimiento de la población mundial", dijo el alto funcionario gubernamental. Feicht asumió recientemente la dirección de un comité de secretarios de Estado del que depende un nuevo grupo de trabajo centrado en la producción de vacunas, que entrará en funcionamiento el lunes. Su objetivo es colaborar con las empresas afectadas para facilitar la producción de vacunas. La lentitud con la que se inició la campaña de vacunación en Alemania fue objeto de amplias críticas. "Una de las principales lecciones de la crisis es que tenemos que volver a reforzar la producción, especialmente de vacunas, productos médicos y precursores en Alemania y Europa", dijo Feicht, que también añadió que era necesaria una mayor diversificación en las cadenas de suministro, y que esto también lo requería la propia industria. En una primera fase de la pandemia del coronavirus, el Ministerio alemán de Economía puso en marcha programas para apoyar la producción de filtros y mascarillas protectoras, que Feicht calificó como un gran éxito. "Actualmente, la capacidad adicional para producir más de 2.000 millones de mascarillas protectoras al año es posible gracias a los proyectos de inversión financiados por el Ministerio de Economía", explicó. El siguiente paso, dijo, es asegurar y ampliar la producción de vacunas, lo que también tiene una dimensión de política industrial. El Comité de secretarios de Estado y el grupo de trabajo tienen tres objetivos generales, expresó Feicht: "A corto plazo, el objetivo es apoyar la producción de vacunas, su distribución en Alemania de modo que se puedan suministrar las dosis de vacunas necesarias, y que todos los ciudadanos que quieran vacunarse este año accedan a ellas". "La rapidez en la campaña de vacunación es, por supuesto, decisiva para las cuestiones de seguimiento, como por ejemplo las posibles relajaciones que afectan a la economía", agregó. Feicht también dijo que, a medio plazo, el objetivo es construir y reforzar una estructura industrial en Alemania y el resto de Europa que garantice el suministro de vacunas a la población. "Y, en términos de política industrial, se trata de seguir ampliando la posición de Alemania en la investigación y producción de vacunas con tecnologías novedosas como la del ARN mensajero y asegurarla a largo plazo", señaló.