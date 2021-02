Cuando el Coronavirus entra a la familia todos deben considerarse positivos y acatar aislamiento





27/02/2021 - 13:38:14

"Una vez que el covid-19 entra a una familia, la tasa de contagio es bastante elevada. Entonces, es mejor asumir que todos son positivos y acatar el aislamiento social, seguir las medidas sanitarias (mascarilla dentro del hogar y lavado de manos constante) y monitorear la salud de cada uno (bajo supervisión médica)". Así lo explicó la doctora Lely Solari, médica infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS) de Perú al programa Andoina Al Día, donde dijo que lo primero que debe hacerse ante esa sospecha de un pariente con covid-19 es asumir que todos son positivos en dicha vivienda. Sí, pese a todo, la familia insiste en someter al sospechoso a una prueba, la ideal sería la prueba de antígenos pues está diseñada básicamente para pacientes de coronavirus con síntomas, indicó la experta del INS. En cambio, añadió, si la persona no tiene síntomas de coronavirus y se hace la prueba de antígeno, habrá pocas probabilidades de que el resultado sea válido porque "el poder de detección de esta prueba es menor cuando hay pocos virus en las secreciones respiratorias". Las pruebas de diagnóstico rápido basadas en antígenos detectan al virus, pero no buscan el material genético sino identifican las proteínas que se encuentran en su parte externa. En este caso, la muestra se toma mediante un hisopado nasofaríngeo y el resultado se obtiene en menos de media hora, pues no requiere de un laboratorio para su procesamiento. Las pruebas de antígeno cuestan menos, se usan para el diagnóstico, pero también deben ser aplicadas en los primeros días de la enfermedad. Debe recordarse que existen tres pruebas diferentes que permiten saber si una persona está infectada con covid-19: las pruebas moleculares, las de antígeno y las serológicas. Las moleculares (consideradas las pruebas de oro para la Organización Mundial de la Salud) y las de antígeno son pruebas de diagnóstico y las serológicas (pruebas rápidas) son pruebas de anticuerpos. Las moleculares detectan el material genético del virus (RNA), es decir, al virus mismo, en las muestras de mucosa nasal o de saliva en los primeros siete días de la infección. Después de la primera semana, la cantidad de virus disminuye y la prueba molecular deja de ser efectiva en ese momento. Los resultados pueden tomar entre 6 y 8 horas. Pruebas rápidas Para Solari, las pruebas serológicas o rápidas (que miden los anticuerpos que aparecen cuando el organismo trata de defenderse de la infección) no tienen ahora la misma utilidad que tuvieron en la primera ola de la pandemia del covid-19. "Lo que pasa es que más del 40% de la población ya se infectó, y más aún con la segunda ola (...) Medir ahora anticuerpos no es útil como sí lo fue en las primeras semanas de la pandemia. La interpretación que se le puede dar al resultado del anticuerpo no es útil a estas alturas".