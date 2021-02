Bolivia impulsa un plan para la generación de hidrógeno verde rumbo a la transición energética





27/02/2021 - 13:17:43

La Paz.- El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que su despacho impulsa un plan estratégico para la generación de hidrógeno verde con el objetivo de subir el potencial energético de Bolivia y contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según boletín institucional, la autoridad participó en el Taller Virtual ‘Tecnologías de Hidrógeno Verde para la Descarbonización’, en el que representantes del Estado boliviano, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Grupo Ad Astra Rocket Company Costa Rica (AARC-CR) expusieron los avances y proyectos regionales en el campo de las energías alternativas. “Dentro del plan energético boliviano hemos previsto la introducción del hidrogeno verde (…), se ha previsto la construcción de un centro de energías alternativas donde el hidrógeno forma parte de este componente”, dijo Molina. Los expositores tocaron temas como: El hidrógeno como vector renovable de energía, Aplicaciones del hidrógeno en el transporte y la industria, y Modelos de negocios alrededor del hidrógeno, entre otros. El hidrógeno verde puede producirse mediante la electrólisis para después utilizarse en vehículos eléctricos o en combustible para cubrir necesidades comerciales, de transporte o industriales, procede de fuentes de energía renovable y su uso no genera emisiones de CO2. Molina destacó que el Gobierno de Bolivia no solo impulsa el desarrollo de tecnologías limpias a base de hidrógeno, sino también a través de la generación de energía solar, eólica, hídrica, geotérmica y biomasa. “Manifestar nuestro compromiso con el país y también con los organismos internacionales para llevar adelante iniciativas que impulsen un proceso de descarbonización, de disminución de gases de efecto invernadero y de todo lo que pueda contribuir a tener una matriz energética más limpia en nuestro país”, remarcó Molina en su intervención. Por su parte, El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, clausuró el foro virtual con un agradecimiento a los expertos por exponer sus conocimientos e investigaciones sobre la diversificación de fuentes de energías y combustibles. “Así como en algún momento hubo un escenario de que Bolivia no tenía petroquímica, hubo capacitación y Bolivia en la actualidad tiene petroquímica. En el tema de energías alternativas ocurrió lo mismo y esperamos que el hidrógeno verde vaya a fortalecer la matriz energética boliviana”, señaló la autoridad. ABI