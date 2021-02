Loza sobre inhabilitación de Manfred: Ojalá no se victimicen políticamente, sino que sepan asumir como hombres





27/02/2021 - 13:08:59

Opinión.- El Senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, considera que es legal la inhabilitación de Manfred Reyes Villa y espera que el líder de la Alianza Súmate y todos sus acompañantes no se victimicen políticamente, sino que sepan asumir la decisión como hombres. En una entrevista a la radio Kausachun Coca, Loza sostuvo que Manfred, a quien llamó “viejo político, está consciente de que no cumple con los requisitos y que debe asumir sus errores. “Sabiendo y conociendo que no cumple con requisitos intenta ser candidato de Cercado. Ojalá no se victimicen políticamente, sino que sepan asumir como hombres, como políticos esa irregularidad que intentaron cometer”, declaró Loza. El Tribunal Supremo Electoral difundió este viernes un comunicado para informar que Reyes Villa, postulante de la alianza Súmate, está inhabilitado para las elecciones subnacionales del 7 de marzo por no acreditar el pago total de una deuda que el postulante tenía con el Estado por la presunta compra irregular de unas vagonetas cuando él era prefecto de Cochabamba (2006-2008). "La inhabilitación (...) se produjo al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral", señala.