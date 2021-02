Arce asegura que gobernaciones y alcaldías pueden importar sus propias vacunas anticovid





27/02/2021 - 13:06:22

El Deber.- El presidente Luis Arce afirmó este sábado que los municipios y gobernaciones que quieran importar vacunas contra el Covid-19, pueden hacerlo, y rechazó las versiones que apuntan a que el Gobierno obstaculiza esas gestiones. Durante un acto público en Pando, la máxima autoridad nacional explicó que la única condición es que las administraciones subnacionales se comprometan a hacer llegar de forma gratuita las dosis a la población. “Nos extraña profundamente que haya algunos alcaldes que estén diciendo que no les dejamos importar las vacunas, cuando nos decían que no había plata para las vacunas, ahora nos dicen que no les damos permiso, en realidad, el Gobierno nacional no está obstaculizando para nada”, señaló el mandatario. En las últimas horas, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó que una nota del Ministerio de Salud desahució la intención de ese municipio, El Alto, y las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija, de adquirir las vacunas anticovid. Sin embargo, el jefe de Estado insistió en que eso no es cierto. “El que quiera importar, lo va a hacer, lo importante es que esas vacunas lleguen de forma gratuita al pueblo boliviano, como el Gobierno nacional lo está haciendo”, recalcó. Finalmente, ratificó que la “sabiduría del pueblo” permitirá elegir a los mejores candidatos en las elecciones subnacionales, anticipando que se seguirá coordinando con la gobernación y las alcaldías de ese departamento.