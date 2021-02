36 menores internados por Covid: Niña de 11 años vuelve a la vida luego de 17 días en terapia intensiva





27/02/2021 - 07:29:30

Página Siete.- Una niña de 11 años de edad recibió ayer el alta médica del Hospital de Norte del El Alto después de 17 días en la unidad de terapia intensiva a causa de la Covid-19. En una silla de ruedas, la menor dejó el establecimiento de salud y emocionada pidió a los adultos que “cuiden a sus hijos”. Así, la pequeña “volvió a la vida”. Ella registró el cuadro de salud más grave de un grupo de 36 niños que fueron atendidos a causa de la pandemia de la Covid-19 en el Hospital del Norte de la urbe alteña.

Con globos y aplausos despidieron a la niña recuperada. “Me siento mucho mejor y feliz de regresar con mi familia. Les doy las gracias a los médicos y a Dios por haberme ayudado mucho. Estaba muy grave, mis hermanitos me esperan afuera. Ahora, estoy feliz de reunirme con ellos”, dijo emocionada la pequeña. El director del Hospital del Norte, Wilson Morochi, explicó que la niña llegó en un estado muy delicado de salud. “Entró en una situación crítica al punto de que necesitó de cuidados intensivos. Estuvo 17 días internada y después de vencer la fase crítica de la enfermedad pasó a sala donde se quedó otro tiempo. Más bien respondió al protocolo de terapia intensiva; su evolución fue satisfactoria hasta recibir el alta”, declaró.

Un médico despide a la pequeña vencedora de la Covid-19, ayer en El Alto. Por lo general, el sistema inmunológico de los niños evita que los menores de edad tengan complicaciones a causa de la Covid-19. En su gran mayoría, los pequeños pasaron la enfermedad como asintomáticos. “En la primera ola no tuvimos ningún menor hospitalizado, pero en esta segunda ya tuvimos a varios pacientes pediátricos y de gravedad. Tenemos en terapia intensiva a uno y dos en cuidados intermedios”, declaró el galeno. Pero el sistema inmunológico se compromete -como sucedió con la menor de 11 años que ayer recibió el alta- por varios factores. El primero es por tener las defensas bajas y por esta situación la enfermedad podría afectar a un niño más que a un adulto. El segundo se refiere a que la segunda ola fue más agresiva que la primera a causa de una nueva cepa. El tercero es porque el manejo de la pandemia fue distinto. En la primera ola, por ejemplo, hubo mayores restricciones. “Tal vez eso se deba a que el manejo de la pandemia del coronavirus fue distinto. El año pasado estuvimos mucho tiempo aislados, mientras que la segunda ola fue de casi total normalidad y lo más probable es que un niño fue contagiado por un adulto”, aseguró. Respecto a los niños con Covid-19 en UTI, su sistema inmunológico pudo estar bajo por un tema genético. “En este caso -agregó el profesional- al ser una pandemia nueva se debe hacer muchos estudios para identificar quiénes son susceptibles de tener un estado crítico. Hubo pacientes que en dos a tres días perdieron la vida”, afirmó. ¿Qué cuidados debe tener? La menor de 11 años debe tener los mismos cuidados que cualquier paciente “pos-Covid”. Debe hacer fisioterapia muscular, respiratoria, consumir alimentos con vitaminas y zinc para restablecer su sistema inmunológico. Al salir del hospital, a la niña le costaba hablar, y Morochi aseguró que ése es un estado normal de las personas que padecieron un cuadro crítico de la enfermedad. “Los pacientes pos-Covid tienen secuelas pulmonares; obviamente están cansados por estar conectados a una máquina por mucho tiempo. Ésos son factores que con el tiempo deberían ir mejorando”, afirmó. Se debe someter también a un tratamiento de fisioterapia y mejorar el tono muscular. “Como estuvo mucho tiempo en terapia, debe restablecer sus fuerzas y así podrá hacer su vida con normalidad”, aseguró. Otros menores La niña de 11 años es la primera en salir de terapia intensiva; pero antes que ella, otros 36 menores de edad pasaron por el Hospital del Norte. Todos fueron atendidos en la segunda ola, entre pacientes leves e intermedios. “Tenemos tres unidades que son: cuidados mínimos, intermedios e intensivos. De acuerdo con la valoración que se hace en el triaje y emergencias se los deriva a esas áreas”, dijo. La gran mayoría de los niños fueron diagnosticados como leves e intermedios y no ingresaron a terapia intensiva. La sintomatología de los niños es parecida a la de los adultos, pero en muchos casos los niños reportan cuadros más agresivos. “En esta segunda ola, los más afectados fueron los niños porque en la primera no tuvimos ningún internado”, dijo. Recomendaciones Los padres deben estar alertas, en especial, con la fiebre, el malestar general que pueden ser los mismos que los de un adulto que atraviesa un resfrío común. “En cambio, en los niños la enfermedad debe pasar rápido, pero cuando se trata de Covid, se compromete su sistema inmunológico. En esos casos les da mucha más fiebre, permanente malestar y tos seca”, dijo. El galeno recomendó a los padres proteger a sus hijos. “Uno ya no debe cuidarse por sí mismo, sino por su familia, por sus adultos mayores y niños. Uno no sabe que lleva a casa la enfermedad y puede comprometer a sus seres queridos”, afirmó. La niña pidió también a los adultos cuidar de los niños. “Vi (por las redes sociales) a muchas personas sin barbijo y me da pena porque no hacen caso y les pido que se cuiden, que estén con barbijos”, explicó. Los más afectados Detalle El director del Hospital del Norte, de El Alto, Wilson Morochi, recordó que en la primera ola “decían” que a los niños y jóvenes no les pasaba nada. “Pero ahora, en esta segunda ola, fallecieron muchos jóvenes y los niños se fueron complicando. Entonces hay que sacar el estigma de la cabeza: la enfermedad sólo ataca a los adultos mayores”, declaró el médico. Cuidado En caso de fiebre persistente, tos seca y malestar general prolongado, los padres deben llevar a sus niños para que reciban atención de un profesional.