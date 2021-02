Canciller dice no existe la carrera diplomática y acusa a exfuncionarios de bajarse la cabeza a EEUU





27/02/2021 - 07:22:53

Tras las denuncias de que hubo “masacre blanca” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Rogelio Mayta negó que en la cartera de Estado que dirige haya existido la carrera diplomática y acusó a los exfuncionarios de haberse “bajado la cabeza” a los Estados Unidos, publica Erbol. En días pasados, un denominado Comité Ad Hoc de los profesionales afectados reveló que entre noviembre de 2020 y febrero de este año más del 90% de los profesionales del Servicio de Relaciones Exteriores fue despedido. Pero según Mayta, hubo una “ineficiencia total” en la Cancillería que la administraba Karen Longaric, y que quienes ahora aseguran que se cometió una injusticia hicieron lo mismo durante la administración de Jeanine Añez, tras la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. “Esa gente que reclama ahora, que son de los diplomáticos de nariz respingada, que necesitaban ir a los salones a doblar el dedo meñique, que se dedicaban a cocteles, no tuvo nada de trabajo efectivo para nuestro país. Que lo digan, iban para bajarse la cabeza a una potencia que esta allá en el norte ( Estados Unidos), sumisos, incapaces de defender la soberanía de nuestro país”, denunció en entrevista con Red Uno. A decir del canciller Mayta, con la denominada diplomacia de los pueblos, instaurada durante el Gobierno de Morales y que se retomó ahora con la administración del presidente Luis Arce tuvo “éxitos rotundos”. Según los funcionarios afectados, el despido constituye una “flagrante vulneración” a la Ley 465 que en su artículo 64 prohíbe el retiro de funcionarios de carrera que no se funde en causales justificadas y un debido proceso.