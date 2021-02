Reyes Villa llama a la calma y anuncia recurso de revisión extraordinaria que acredite pago de deuda





26/02/2021 - 22:54:55

Luego de conocer la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre su inhabilitación, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba por la agrupación Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció que presentará un recurso de revisión extraordinaria ay toda la documentación que acredite el pago total de la deuda de Bs 2,3 millones dentro del proceso coactivo fiscal. El exprefecto consideró que el TSE no pudo recibir a tiempo la documentación que se habría enviado con el pago del dinero. Cuando solicitó una certificación que acredite la cancelación a la Gobernación le habrían señalado que había problemas con el sistema, por lo que no podían darle el documento de los pagos. “Entonces, vamos a presentar esta revisión extraordinaria (a la resolución del TSE) para que nos habiliten, o sea, no es un tema de fondo, de preocuparse; y más bien le pido a la familia cochabambina que tengamos calma no hagamos absolutamente nada que pueda dañar la unidad de los cochabambinos como están queriendo ellos”, sostuvo en rueda de prensa. Mediante un comunicado, el TSE informó que inhabilitación de Reyes Villa se produjo “al no haberse acreditado de manera formal, objetiva y documentada el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral a la fecha de emisión de la Resolución 43/2021”. Pero, a decir del exprefecto y con documentos en mano, aseguró haber honrado la deuda que se le había impuesto por un proceso iniciado en 2006, en que se lo acusa de la compra de seis vagonetas que no estaban presupuestadas cuando era prefecto de Cochabamba. “Imagino que el TSE va validar inmediatamente el pago y nos va habilitar. Nosotros mañana mismo, a primera hora, en ventanilla, vamos a hacer entrega de todos los documentos. Lamento mucho que la Prefectura (Gobernación) nos haya dicho que el sistema no estaba funcionando y no nos haya querido dar el último certificado, esas son acciones políticas que yo lamento mucho”, afirmó. “Cuando hay un coactivo fiscal, se paga y se levanta cualquier sentencia porque no se ha llegado a ejecutoriar, no pueden ejecutoriar si no se hace el procedimiento jurídico”, dijo y ratificó que se encuentra dentro de los plazos establecidos. La tarde y noche de este viernes una caravana de militantes de la agrupación Súmate salió en marcha por diferentes arterias del centro de la ciudad en apoyo a Reyes Villa y en rechazo a la determinación del TSE.

En puertas del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba un contingente policial se encontraba resguardando esas instalaciones ante posibles manifestaciones.