Fiscalía rechaza y cierra proceso contra Jeanine Añez





26/02/2021 - 20:11:19

El Ministerio Publico rechazó la denuncia penal por presunto incumplimiento a resoluciones constitucionales en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y con esta decisión la Jueza Primera de Instrucción en lo Penal, decidió no tramitar la excepción de incompetencia planteada por la exmandataria entendiendo que el caso estaria cerrado. Empero, la defensa de Áñez apeló a la decisión judicial toda vez que la resolucion fiscal no está ejecutoriada y mientras no ocurra eso se entiende que la denuncia no está cerrada. El abogado de Áñez, Ariel Coronado, informó que la jueza que conoció la excepción de incompetencia decidió no tramitar la misma debido a que el Ministerio Público rechazó la denuncia en la via penal. El jurista dijo que mientras no se conozca la resolución jerárquica que deja archivada la denuncia contra la expresidenta, la demanda puede ser activada si el Fiscal Departamental revoca esta decisión. En esta jornada debía desarrollarse la audiencia para definir si Áñez debe ser procesada en la vía ordinaria o en un juicio de responsabilidades, sin embargo, la resolución de rechazo de denuncia de la Fiscalía hizo que la jueza decidiera no tramitar la excepción de incompetencia. Áñez fue incluida dentro de la denuncia de incumplimiento a resoluciones constitucionales que involucra a la exministra de Salud, Heidy Roca y el exdirector del Sedes Chuquisaca.