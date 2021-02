TSE inhabilita a Manfred Reyes Villa, el candidato con mayor preferencia electoral en Cochabamba





26/02/2021 - 19:20:14

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitaó a Manfred Reyes Villa, el candidato con mayorpreferencia electoral a la Alcaldía de Cochabamba, al constatar que tiene vigente un pliego de cargo ejecutoriado por una deuda con el Estado. “Inhabilitar al ciudadano Manfred Armando Antonio Reyes Villa Bacigalupi como candidato a Alcalde Municipal del Municipio de Cochabamba por la Organización Política Renovación Fuerza Republicana Demócrata y Social (SUMATE), por no haberse acreditado el pago total de la obligación”, dice la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. La decisión fue a consecuencia de un recurso extraordinario de revisión que presentó el MAS, con documentos sobre la deuda de Reyes Villa. La deuda es cuestión es de 2,3 millones de bolivianos por un proceso iniciado en 2006, en que se acusa a Manfred de la compra de seis vagonetas que no estaban presupuestadas cuando era prefecto de Cochabamba. Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pliego de cargo ejecutoriado, sin embargo, Reyes Villa este mismo viernes dijo que se había pagado la deuda. El TSE explicó que ha se ha verificado la existencia de un pliego de cargo ejecutoriado, y que está pendiente de cumplimiento. “En otras palabras, el requisito refiere un pliego de cargo ejecutoriado que determine una suma líquida y exigible adeudada al Estado por un sujeto coactivado y que el pago de esa deuda no se haya producido de manera objetiva y verificable”, indica un comunicado. No obstante, agregó que la inhabilitación de Manfred “se produjo al no haberse acreditado a la fecha el pago total de la obligación ante el Tribunal Supremo Electoral.