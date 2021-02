Renuncia el ministro de Salud de Ecuador tras las denuncias sobre el plan de vacunación contra el Covid-19





26/02/2021 - 12:34:44

RT.- El ministro de Salud de Ecuador, Juan Carlos Zevallos, presentó la renuncia a su cargo, en medio del escándalo que lo rodea por las denuncias presentadas en su contra en relación al plan nacional de vacunación contra el Covid-19. "Dada la situación política actual, y con el fin de posibilitar la continuidad del Plan Nacional de Vacunación, presento a usted, señor presidente (Lenín Moreno), la renuncia irrevocable a las funciones de ministro de Salud Pública y agradezco por la confianza dispensada al haberme designado Secretario de Estado", dice la carta enviada por Zevallos este viernes al mandatario. Al respecto, Moreno dijo: "Hay quienes solo ven errores. Respeto esa opinión. Yo prefiero recordar al ministro que aceptó la difícil tarea de conducir la salud del país en la peor crisis sanitaria que vive Ecuador y el mundo". Asimismo, señaló que Zevallos, "con trabajo y sacrificio", ayudó "a salvar cientos de miles de vidas". La renuncia de Zevallos se produce cuando en la Asamblea Nacional (Parlamento) se tramitan dos juicios políticos en su contra por la supuesta compra ineficiente de las vacunas contra el covid-19. La semana pasada, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Congreso dio paso a los dos pedidos presentados y esta semana, las solicitudes, presentadas por los asambleístas Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz, pasaron a la Comisión de Fiscalización. Además, a finales de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó sobre la apertura de una investigación en contra del funcionario por el presunto delito de "tráfico de influencias" en el proceso de distribución de las vacunas para el combate al covid-19. La investigación se puso en marcha luego de las denuncias en contra de Zevallos por autorizar y vacunar en enero, con parte de las pocas vacunas contra el coronavirus que habían llegado al país entonces, en el privado Centro Geriátrico del Hospital de los Valles, uno de los centros de salud y residencia para ancianos más exclusivos del país, donde tiene a "varios familiares", según admitió el propio ministro. Sin embargo, la FGE no ha brindado más información sobre el avance de la investigación. La semana pasada, esta institución también fue blanco de críticas por pedir que sus funcionarios sean vacunados con las primeras y pocas unidades que han llegado al país, pese a que parte del personal médico que atiende a pacientes con covid-19 aún espera recibir su primera dosis.



Las vacunas en Ecuador Las autoridades ecuatorianas prometieron que hasta finales de febrero llegarían 86.000 vacunas del laboratorio Pfizer, para inocular a 43.000 personas, como parte de lo que denominaron "Fase 0" o "Plan Piloto", que sería dirigido a personal sanitario y personas de la tercera edad. Un primer lote, de, con 8.190 vacunas llegó el 20 de enero; el segundo, con 16.380, arribó el miércoles 17 de febrero; y un tercer cargamento fue traído el 24 de febrero, con 17.500 dosis. Lo que da un total de 42.070 unidades, menos de la mitad prometida para la fecha. Este jueves, ante la presión social y mediática por conocer cómo avanza el proceso de compra de las vacunas y el plan de vacunación, en una conferencia de prensa, Zevallos informó que el país negoció 20 millones de estos medicamentos con varios laboratorios: Pfizer: 6 millones.

AstraZeneca-Oxford: 5 millones.

Sinovac: 2 millones

Iniciativa Covax (OMS): 7 millones. Según el funcionario, entre marzo y abril llegarán las 2 millones de dosis negociadas con Sinovac y unas 670.000 de Pfizer.

La lista "es confidencial" En enero, cuando Zevallos fue criticado por priorizar la vacunación a sus familiares, incluyendo a su madre, en un centro de salud privado, el funcionario dijo que no renunciaría a su cargo: "No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás. No es momento de bajar la guardia". Además, trató de excusarse. "Lo hice en mi calidad de Ministro de Salud, en mi calidad de doctor y en mi calidad de hijo [...] Lamento muchísimo y de manera muy profunda que mi presencia haya sido percibida de manera negativa. Si esto fue o no una imprudencia política de mi parte no lo sé. No soy político, no entiendo de política", mencionó. Además de la vacunación a familiares, se ha solicitado al ministro que haga pública la lista de personas vacunas y hasta este jueves se negó a hacerlo. "Es confidencial", dijo. Y en medio del escándalo, además, varios rectores de universidades públicas y privadas del país informaron que rechazaron una invitación que les había hecho Zevallos para incluirlos en la lista para ser vacunados. Al proceso se negaron, entre otros, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce; el rector de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo; el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño. Al respecto, también se pronunció la Asamblea del Sistema de Educación Superior, que dijo: "Para ser beneficiario en este proceso de vacunación con criterios de salud pública, el carácter de rector no nos parece relevante, a no ser que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria".