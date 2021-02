Estados Unidos recibe en El Paso al primer grupo de migrantes retenidos en México





26/02/2021 - 12:23:00

VOA.- Con nueve meses de embarazo, la mexicana Gertrudis Ortega Ramírez, de 38 años, observa con emoción a los migrantes que como ella aguardan en el albergue “El Buen Samaritano”, de la Iglesia Metodista El Buen Pastor en Ciudad Juárez. Este viernes la expectativa crece entre ellos, tras la luz verde para el inicio en el puerto de entrada en El Paso, Texas, del proceso de entrada de los primeros migrantes a Estados Unidos bajo el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). El inicio del proceso en El Paso este viernes, ocurre un día después que el primer grupo conformado por 25 personas cruzaran la frontera desde la zona de Matamoros, Tamaulipas, según informó un comunicado de prensa conjunto de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), la Organización Mundial de las Migraciones (OIM), UNICEF y la Cruz Roja Internacional. “No pierdo la esperanza, nos dijeron que simplemente que no saliéramos porque hoy supuestamente venían los de la ONU, algo así, alguien que va a venir a verlo a uno”, dijo a la Voz de América Ortega Ramírez. De las 26.000 personas elegibles para entrar bajo el MPP, unos 8.000 casos (equivalentes a unas 12.000 personas) se registraron durante los primeros tres días de funcionamiento de la página de internet conecta.acnur.org, según confimó la ONU. Sin embargo, el proceso ha tenido algunos problemas con la plataforma "CONECTA", que está en línea desde el pasado 19 de febrero, pero dada la alta demanada experimentó retos técnicos, según reconocieron las agencias de Naciones Unidas en un comunicado. Por el momento, este viernes al amanecer no estaban claros detalles acerca de dónde está localizado el punto de procesamiento de los migrantes en Ciudad Juárez. No obstante, voceros de OIM, ACNUR y UNICEF dijeron que las autoridades avanzan en el terreno, ajustando detalles para adelantar el traslado del primer grupo durante esta jornada de viernes. Los primeros en llegar a territorio estadounidense serán recibidos en El Paso, Texas por la Casa del Refugiado que recibirá a unos 25 posibles refugiados diariamente hasta el 10 de marzo, cuando el número se duplicaría a 50 y para finales del mes llegaría a los 75, según explicó en una conferencia de prensa Ruben García, Director Ejecutivo de Casa Anunciación, una organización que coordina el trabajo de varios albegues en la zona. "Las personas llegarán, podrán dormir y comer. Eso es muy importante, muy crucial para todas estas personas que han estado en México cerca de dos años en condiciones muy difíciles", confirmó García, quien además explicó que allí se les asistirá para que contacten a sus familias residentes en otros estados del territorio estadounidense. Los familiares, dijo García, serán los encargados de comprar los boletos de bus o avión para sus familiares. “El 99% de ellos estarán dejando El Paso rápidamente”, dijo García. Además pronosticó que los migrantes probablemente permanecerán entre 24 y 96 horas en este punto fronterizo antes de reunirse con sus parientes en Estados Unidos. El comunicado de conjunto de la ONU, por su lado, ha enviado un mensaje tranquilizador para este grupo de migrantes. “Las Agencias de Naciones Unidas recuerdan que según la nueva política del gobierno de Estados Unidos todas las personas con casos activos de MPP podrán ingresar al país para seguir sus casos", indicó el texto, que mencionó las fechas y puertos de entrada de acceso a territorio estadounidense de aquellos que como Mikel ya se han registrado las determina el gobierno de Estados Unidos. El comunicado además solicita "paciencia" a los migrantes, al reconocer también que el proceso podría durar varios meses.

La administración de Joe Biden ha expresado su intención de reunificar familias y trabajar en el proceso de los aplicantes de MPP, protocolo de su antecesor republicano Donald Trump, que fue cancelado tras su juramentación el 20 de enero de 2021. Sin embargo para la abogada de migración Taylor Levi, quien ha estado asistiendo con información a los migrantes de manera voluntaria y en colaboración con los refugios en Ciudad Juárez, aún no se ha logrado solucionar el problema de miles de migrantes que están en el limbo en México desde hace un año cuando se activó el título 42. “(Se trata) de la política que dice que por razones de la pandemia nadie puede pedir asilo (…) si llegan a tratar de entrar los regresan a México, si son mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, a otras nacionalidades los regresan por avión”, dijo Levi a la Voz de América. “Esto significa que no tiene una oportunidad, ni pueden esperar una corte, ni pueden poner su nombre en una lista, nada de esperanza y muchos de ellos han estado esperando desde hace casi un año, porque el título 42 empezó en marzo de 2020”, afirmó Levi. En la última semana, la administración Biden anunció que los menores no acompañados no serán sometidos al título 42, evitando así que sean retornados, como venía sucediendo bajo el gobierno de Trump. Según los migrantes en esta condición, antes de ser regresados a México se les tomó su información y huellas digitales, y ninguno recibe hasta ahora un número de caso o fecha para regresar a una posible cita como fue el caso de aquellos bajo el programa MPP. Levi dijo que los que están dentro del título 42 tienen orden de expulsión y que "varios de ellos sí tienen casos bien fuertes, bien valederos, tienen pruebas, puebas de familiares asesinados, de amenazas incluso algunos de ellos llevan las cicatrices de todo el daño que han sufrido pero no hay ninguna opción para nosotros intentar ayudarlos". Dijo Levi además que “ahorita estamos en una situación en la que casi no hay ninguna manera de apoyar a esta población que no son de MPP, pero sí que quieren pedir asilo, que quieren tener su derecho de pedir asilo”. Además se refirió a la situación de padres padres de familia que en su desesperación decidan enviar a sus niños no acompañados: "Sabemos que esos son familias separadas también, aunque no sea bajo toleranacia cero, es un tipo de separación también (...) ahorita no hay ninguna opción, no hay ninguna manera de ayudar a esas familias”. Por ahora no hay detalles acerca de cúando serán levantadas las medidas de emergencia generadas por la pandemia o una guía sobre cómo se procederá en estos casos. Aún así, el presidente Biden ha mostrado su disposición a establecer cambios y avanzar en una ambiciosa agenda que incluye una propuesta de ley de reforma inmigratoria que busca legalizar a más de 11 millones de indocumentados y garantizar un camino a su ciudadanía.