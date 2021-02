Añez fue citada otra vez a declarar y reitera que el MAS la persigue por razones políticas





26/02/2021 - 12:15:16

Erbol.- La expresidenta y actual candidata a gobernador, Jeanine Añez, afirmó este viernes otra vez la llamaron a declarar en un proceso judicial, por lo cual reafirmó que el MAS la está persiguiendo políticamente. “El MAS ha decidido abusar y perseguirme por razones políticas, hoy nuevamente me llamaron a que declarar en un juicio manipulado por el MAS”, dijo Añez a través de un video publicado en redes sociales. La exmandataria ya se presentó el pasado lunes ante la Fiscalía de Beni, tras ser llamada a declarar en un caso de presunto incumplimiento a una acción popular cuando era presidenta. Ese día, se abstuvo de declarar alegando que le correspondía juicio de responsabilidades y no proceso ordinario. Ante la nueva citación, Añez dijo a los benianos que no se rendirá y que su prioridad es el empleo y la salud. “Les garantizo que, a pesar de estos ataques injustos, voy a seguir en la lucha por el Beni y por los benianos”, agregó la candidata a gobernadora.