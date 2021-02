Conade exige al TSE que habilite el Direpre para las elecciones del 7 de marzo





26/02/2021 - 10:53:16

Erbol.- El Comité Nacional de Defensa de la Democrcia (Conade) exigió, mediante una carta, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilite el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), para las elecciones del 7 de marzo. El pronunciamiento surge después de que en reiteradas ocasiones el TSE anunció que “privilegiará” el cómputo oficial, dejando de lado el Direpre, bajo el argumento de que un sistema de resultados preliminares tampoco se usó en anteriores elecciones locales. En su carta, el Conade consideró que la explicación del TSE no tiene sustento, pero además recordó que para las elecciones de 2020 el Órgano Electoral ya había suspendido la aplicación del sistema por dificultades técnicas. La entidad mencionó cuatro consecuencias de la no utilización del Direpre: que resultados electorales no se conocerán el 7 de marzo día mismo de las votaciones; que no existirán fotografías de las actas en situ, en mesa de votación, lo que genera posibilidades de que se comentan irregularidades; elimina posibilidades reales de control y contrastación del voto; e incrementa la susceptibilidad respecto a un recuento limpio. “La anulación del Direpre no es sinónimo de más democracia. Deja en tela de juicio la capacidad de los Vocales del Tribunal Supremo Electoral de poder cumplir con sus funciones, de mejorar procesos, es una especie de traición al soberano que espera de ustedes lealtad a la democracia y respeto a las reglas del juego democrático”, agrega la nota.