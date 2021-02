Arias denunciado por presunto tráfico de influencias cuando era Ministro de Obras Públicas





26/02/2021 - 10:49:03

La Paz, ABI.- El candidato de la alianza “Por el Bien Común – Somos Pueblo” para la Alcaldía de La Paz, Iván Arias, habría incurrido en el delito de tráfico de influencias al contratar a la madre de su hija cuando era Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda del régimen de Jeanine Áñez. La red ATB informó que recibió una denuncia sobre el supuesto hecho de corrupción que se registró en la empresa estatal Mi Teleférico donde se registró la contratación de la madre de la hija de la exautoridad gubernamental para que ocupe un cargo público. La denuncia menciona que la entidad estatal envió una carta firmada por su entonces gerente ejecutivo, Jorge Bonadona, y codificada por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda a una señora de nombre R. M. Cruz, por la que se le “invita” a ocupar el cargo de asistente administrativa. El mismo día se elaboró y emitió un memorándum de asignación con todas las formalidades de ley, que incluye un deseo de éxito para la contratada en el ejercicio de sus funciones. El trámite del caso comenzó 24 horas antes de ser efectivo por instrucción del Gerente Ejecutivo de la empresa estatal Mi Teleférico, y fue enviado a su gerente administrativa financiera, Gabriela U.V. La denuncia menciona, además, que un certificado de nacimiento del Libro 5, la partida 21 y el folio 21 de La Paz demuestra que la persona contratada es madre de la hija del ex Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Por su lado, el exdirector de Transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Durán, recordó, en una entrevista con Bolivia TV, que tiene una denuncia penal planteada en la Fiscalía contra Arias por la presunta comisión de varios hechos de corrupción y calculó que el daño económico causado al Estado ascendería a por lo menos 10 millones de dólares. “Todo ese tiempo le hemos ido informando, como Jefe de Transparencia que he sido y he trabajado el año pasado, al señor Iván Arias que habían actos de corrupción en diferentes sectores y él lo único que hacía era hacerse de la vista gorda”, aseveró. El exservidor público confirmó el caso de la contratación de la madre de la hija de Arias en Mi Teleférico y dijo que la exautoridad estatal fue informada de otros casos presuntamente irregulares como la construcción de inmuebles por inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, la entrega de matrículas para avionetas, las contrataciones de familiares en varias entidades dependientes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Asimismo, manifestó que Arias tenía supuestos “cobradores” en la DGAC y la Autoridad de Fiscalización y Control de Social de Telecomunicaciones y Transportes. “Miré, han habido (incluso) barbijos, yo siempre los tengo y los guardo. Mire esta liguita que usted encuentra el metro en 50 centavos, con este trapito, han sido barbijos y equipos de bioseguridad que han pagado casi Bs 30 la unidad y al señor Iván Arias le hemos dicho que este trapito con liguita hoy en día debe valer ni 10 centavos y nadie lo debe querer”, indicó, mientras mostraba uno de los tapabocas del caso. El exservidor público recordó que Arias se presentó a declarar a la Fiscalía por ese caso, pero se acogió al derecho al silencio y ni siquiera fue imputado hasta el momento, por lo que dijo que le “da muchísima pena” que sea candidato para la administración de la Alcaldía de La Paz.