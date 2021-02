Dan seis años de cárcel a Jhasmani Torrico; la víctima pide garantías





26/02/2021 - 09:58:11

Los Tiempos.- El abogado Jhasmani Torrico fue condenado ayer a seis años de cárcel, a cumplir en el penal de San Sebastián, por los delitos de secuestro y lesiones. Mientras los otros procesados recibieron sentencias de cinco años de presidio. Dos días duraron los alegatos finales y la lectura de la sentencia contra J. Torrico Lecklere y sus cómplices dentro del denominado caso Mecánico. El juicio seguido por el secuestro de Juan Antonio Cuellar (mecánico) duró casi cuatro meses, en los que la víctima y otros testigos observaron favorecimiento hacia los acusados por parte de la presidenta del Juzgado Segundo Cautelar de Quillacollo, Salomé Guzmán. Ayer, a las 19:00, tras 45 minutos de deliberación, los jueces dictaron sentencia contra los siete acusados. Wilder Guzmán, Marcos Farfán, Benito Arauco, José Gustavo Arauco, Riosby Torrico y Elena Sotelo recibieron cinco años de cárcel. Torrico, antes de que culminará la audiencia, agradeció a la presidenta del juzgado por haber votado en contra de dar sentencia a los acusados. La sentencia no fue bien recibida por la fiscal asignada al caso, Faridy Arnéz, y Juan Antonio Cuellar, la víctima, quien una vez más reiteró que teme por su vida y la de su familia. Antes de abandonar el salón rojo del Juzgado, Cuellar pidió garantías al Ministerio de Justicia, ya que el tiempo de sentencia que se dio a los responsables de su secuestro no le da seguridad. “¿Qué quieren ver, quieren ver sangre o que violen a mi hija para creerme? ¿Por qué no escuchan mi pedido?”, dijo Cuellar entre lágrimas en su última intervención en audiencia. Por otro lado, la fiscal Arnéz dijo que esperan que los jueces realicen la lectura íntegra de la sentencia para conocer los fundamentos de esa pena tan baja. La Fiscalía pidió 13 años de reclusión para Torrico. “Los jueces van a tener que explicar en su resolución, debidamente, en base a qué pruebas han determinado que este delito no tiene la gravedad que el Ministerio Público ha evidenciado durante la investigación”, señaló. Durante el desarrollo del juicio oral, Torrico y los demás acusados culparon a los medios de comunicación de haber intercedido para que sean procesados, además rechazaron la “injerencia” del Ministerio de Justicia, ya que sólo por esos motivos es que los jueces se vieron obligados a dictar una sentencia condenatoria. Otros acusados El 16 de agosto de 2019, la fiscal que investiga el caso, Faridy Arnéz, informó que cuatro de los procesados se acogieron por voluntad propia a un juicio abreviado. El Ministerio Público informó que en dos de los procesos instaurados contra Jhasmani Torrico, cuatro implicados se sometieron a juicio abreviado aceptando la responsabilidad que les atribuyó la Fiscalía. Todos fueron sentenciados a tres años de cárcel. La fiscal anticorrupción que sigue estos procesos agregó que los que menos responsabilidad tuvieron en ambos casos optaron por salidas alternativas y coadyuvaron con la investigación.