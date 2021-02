Bartolinas: Médicos que acatan el paro deben ser reemplazados





26/02/2021 - 09:56:31

Página Siete.- Por el paro médico, las representantes de la organización Bartolina Sisa del departamento de La Paz advirtieron ayer con reemplazar a los galenos que acatan la medida de protesta con médicos tradicionales. Las dirigentes aseguraron que su sector y la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari (Fdctk) se declararon en emergencia. “Nosotros como organizaciones sociales protestamos por esa huelga de hambre de los médicos. Si no tienen voluntad (para trabajar) que se vayan, nosotros tenemos médicos tradicionales que defenderán al pueblo boliviano (de la Covid-19)”, advirtió ayer Fidelia López, ejecutiva departamental de La Paz de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. La representante de este sector llamó a los médicos que no asumen la medida de protesta. “Ellos van a tomar con seriedad”, destacó y añadió que si “estos médicos que están cansados con el pueblo no tienen valor ni voluntad de atender al pueblo, que se vayan y abandonen su cargo. Como organizaciones sociales estamos en alerta”, dijo. Las declaraciones se realizaron ayer en una conferencia de prensa. Esta organización y la Fdctk emitieron un pronunciamiento contra el paro médico que hasta hoy cumple ocho días. Criticaron, además, el accionar del presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. Denunciaron que la movilización es política. “Qué pasa con nuestros señores médicos. Por qué están movilizados y haciendo escándalos. Están provocando a nuestro gobierno democrático, eso no es justo. Rechazamos rotundamente el paro médico”, indicó Pedro Laruta, ejecutivo departamental de la Federación Tupac Katari. Si la protesta continúa, el representante solicitó a los galenos que abandonen su cargo. “Tenemos médicos jóvenes en el área rural. Los convocaremos porque ellos realizarán un buen trabajo y atenderán a los enfermos”, insistió. Agregó que los profesionales provocan al Gobierno y no lo permitirán. El viernes, el Consejo Nacional de Salud (Conasa) determinó realizar un paro en los servicios de salud del sistema público, seguridad social y privado contra la Ley de Emergencia Sanitaria porque es inconstitucional. Desde entonces, los colegios médicos departamentales de salud realizan marchas y protestas. Según el pronunciamiento del Comité Ejecutivo Provincial -que representa a las 20 provincias del departamento de La Paz, el sector campesino expresó que “está en desacuerdo” con el paro médico. Laruta dijo que el paro es convocado por Conasa, entidad liderada por el doctor Luis Larrea, a quien calificó como un “político fracasado” y que no tiene voz ni voto en la ciudad de La Paz. “Nos encontramos sumamente preocupados por las medidas adoptadas de los profesionales de salud, ya que no velan por la población boliviana, más al contrario, están velando por sus apetitos personales. Sus medidas afectan la integridad de la persona por no brindar atención oportuna en crítica situación de salud. Estarían vulnerando el derecho a la vida”, sostuvo. El médico Larrea denunció que desde ayer comenzó el amedrentamiento contra su integridad. Denunció que un grupo afín del Movimiento Al Socialismo (MAS) acudió al frente del Colegio Médico e intentó tomar la institución privada. “Queremos denunciar públicamente a toda la población boliviana, al país y al mundo, que hoy los masistas quieren tomar el Colegio Médico Departamental de La Paz, por querer que la gente piense de la misma manera”, indicó Larrea. “Si pasa algo con las instalaciones del Colegio Médico o si pasa algo con la salud o con la presencia física del presidente del colegio médico, el culpable es Aldo M. I.” precisó y convocó a la población a defender el ente de los profesionales de salud. Según un video difundido por el mismo ente colegiado, varias personas se instalaron frente a las instalaciones de la institución y comenzaron a protestar contra los galenos. “Hacemos este plantón simbólico porque la próxima vez tomaremos este nido de golpistas”, gritó uno de los integrantes de esta agrupación.