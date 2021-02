Ministro Huanca: El gobierno de facto destrozó y paralizó las plantas industriales





26/02/2021 - 09:39:22

La Paz, ABI.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, informó que el gobierno de facto de Jeanine Áñez realizó una mala administración de las empresas estatales que dejó resultados negativos y provocó pérdidas económicas para el país. “Quiero informar que, lamentablemente, cuando asumimos el Gobierno encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo nuestras plantas industriales en una situación pésima, con mala administración, con pérdidas, con resultados negativos, con maquinarias industriales que fueron instaladas con mucho sacrificio por el pueblo boliviano. El gobierno de facto ha ido destrozando y paralizando estas plantas industriales, de tal manera que no generen recursos”, dijo en la Rendición Pública de Cuentas Final 2020. De acuerdo con un boletín institucional, el ministro Huanca informó que en 2019 la industria manufacturera y de alimentos tuvieron un crecimiento positivo, sin embargo, el año pasado reportó una caída de 23% y de 6,48%, respectivamente, que generó un escenario “altamente complicado” para el nuevo Gobierno elegido democráticamente. “En el periodo 2005-2019 todos los sectores productivos han mostrado un crecimiento, lo cual fue revertido drásticamente en la pasada gestión, siendo los más afectados los sectores de construcción, minería, industria, hostelería, relacionada también esta situación al sector turismo; es decir los sectores productivos y generadores de empleo”, agregó. Indicó que en 2020 las exportaciones de manufacturas también sufrieron una caída del 16,4%; que representó una disminución de más de $us 500 millones, mientras que la inversión pública en el sector de desarrollo productivo, dijo que cayó 76%, tomando en cuenta que en 2019 la inversión representó 20% de la ejecución presupuestaria, mientras que el gasto corriente 80%, sin embargo, el año pasado la inversión representó 6% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente el 94%. “Es importante mencionar que realmente el gobierno de transición no tuvo ningún tipo de interés de garantizar la inversión pública, sobre todo en el sector de desarrollo productivo y mucho menos en la implementación de nuestras plantas para promocionar al aparato productivo”, cuestionó. No obstante, el Ministro de Desarrollo Productivo informó que desde noviembre y diciembre del año pasado el Gobierno trabajó en políticas públicas para subsanar la “afectación a la economía y corregir las malas acciones” del gobierno transición. “Se abrogó el Decreto Supremo 4139 que estipulaba la libre exportación, hemos emitido el Decreto Supremo 4417 que prácticamente sustituye los certificados de abastecimientos y también pone nuevamente en vigencia las bandas de precios y cupos de abastecimiento del sector pecuario y así garantizar la harina de soya solvente, con su producto del grano de soya al sector pecuario, para que puedan abastecer de alimentos al pueblo boliviano de precio justo”, subrayó. Además, destacó la implementación del Fidecomiso de Bs 911,1 millones para reactivar la economía del país, del Decreto Supremo 4400 para reactivar el turismo interno que fue afectado por la pandemia, de la norma 4407 que abroga la norma de ampliación del registro de comercio a Fundempresa, y del Decreto 4423 del Fondo Proleche para destinar recursos para la inversión de infraestructura productiva para el sector lechero. “Hoy estamos en ese trabajo, hemos recuperado, hemos iniciado varias actividades para empezar a poner en funcionamiento las plantas industriales por la reactivación del aparato productivo”, remarcó.