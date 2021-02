Gary Áñez supera con 9,4% a Johnny Fernández en la recta final de la campaña





25/02/2021 - 21:22:04

El Deber.- En la tercera encuesta de intención de votos de Ciesmori para la red Unitel, Gary Áñez volvió a sorprender y en esta ocasión se posicionó en el primer lugar con un 38.1% de votos válidos, superando a Jhonny Fernández (28.7%) con el 9.4% de la intención de votos. Para el politólogo y analista, José Orlando Peralta, Añez, candidato por Comunidad Ciudadana, está recibiendo un gran apoyo en votos porque es un actor nuevo en la política cruceña, sin embargo, no muestra propuestas innovadoras. “El discurso de Gary no tiene criterio nuevo y se parece a los proyectos de sus contrincantes por la Alcaldía cruceña”, explicó. Peralta mencionó que la crisis de salud y política local ha beneficiado más a Gary Añez, que, a Fernández, quien ya fue alcalde y es parte de las autoridades que manejan el municipio. Para el politólogo Daniel Valverde, la encuesta a la Alcaldía es confusa, porque la intensión de votos es liderada por el candidato de CC con 38.1%, pero el postulante de la UCS es el preferido por la gente cuando se le preguntan “¿Quién cree que ganará las elecciones?”. Valverde cree que los resultados no muestran mucho, por lo que considera que el ganador a Alcalde se conocerá el día de las elecciones, 7 de marzo. “Hay un empate técnico, porque también existe un 9% de indecisos y el primero no supera al segundo con más del 10%”, comentó.