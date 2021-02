Sosa al Gobierno: Dejen de mentir a la población, de estafar al pueblo cruceño y de ningunearnos





25/02/2021 - 16:34:16

El Deber.- "Dejen de mentir a la población, de estafar al pueblo cruceño y de ningunearnos". La voz de la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, se quebró al reclamar al Gobierno central la "falta de interés" para dar luz verde para la compra de vacunas anticovid por parte de gobiernos subnacionales y de esta manera hacer frente a la emergencia sanitaria del Covid-19. Sosa lamentó que hasta la fecha no se autorice a las alcaldías y gobernaciones para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, pese a que desde el Gobierno central aseguran que las empresas y gobiernos subnacionales pueden adquirir las dosis, pero el asunto es que hasta no se llegó a materializar, según la alcaldesa interina, por la política del centralismo. En este sentido, la autoridad manifestó que desde Santa Cruz se cuenta con la logística y procesos para hacer una gestión correcta de la inmunización de la población, que hasta la fecha solo ha visto 120.00 dosis de vacunas que son destinadas al personal de salud (20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 100.000 dosis de la china Sinopharm), lo que alcanza para inmunizar a 60.000 personas, todas ellas personal de salud. Desde la Gobernación cruceña, el gerente de Epidemiología del Sedes, Carlos Hurtado, también dijo que todavía no se puede pensar en vacunar a los grupos de riesgo, ya que el protocolo y plan de vacunación establece que se debe priorizar al personal de salud. Es más, todavía falta más de 5.400 dosis para completar esta fase, según la autoridad. Sosa recordó que desde hace varios días está en puerta la negociación para la adquisición de al menos 500.000 vacunas y que en la plataforma de registro de vacunación que impulsa la comuna cruceña ya hay 53.329 personas inscritas, además que se debe priorizar a los adultos mayores y personas con enfermedades de base. La alcaldesa interina volvió a cargar contra el Gobierno al señalar que, con la llegada de vacuna china, el Gobierno central prefirió hacer un acto político y volvió a denunciar que no la dejaron ingresar a la pista de aterrizaje del aeropuerto Viru Viru, donde se desarrollaba el acto de recepción de vacunas. El vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que, tras la situación de Sosa en el aeropuerto, que con educación todo es posible, caso contrario, no. Mientras otras fuentes del Gobierno manifestaron que Sosa no se había acreditado para el acto. En este sentido, Sosa afirmó ser una de las personas más educadas del país y volvió a lamentar la postergación que hay para la compra de vacunas. "Eso de que las entidades autónomas pueden comprar vacunas es falso, ayer solo faltó que me metan presa, me pusieron una línea de militares", manifestó desde el Cambódromo. Faltan 5.470 dosis para inmunizar a todo personal de salud, según el Sedes de Santa Cruz Por ahora, la vacunación anticovid no incluirá a los grupos de riesgo, ya que el plan de inmunización, que se apoya en modelos internacionales, debe dar prioridad a los trabajadores del sector Sobre el tema, el gobernador Rubén Costas también lamentó que el Estado haga política con las vacunas y dijo entender el agravio y malestar que genera a la población el atropello que hubo al no permitir el ingreso de Sosa al acto, así como el de las autoridades del Servicio Departamental de Salud. El Estado promete al menos 2 millones vacunas para marzo Según el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, la fecha límite para que lleguen nuevos lotes de vacunas es el 31 de marzo, es decir, al término del primer trimestre de 2021. En este sentido se espera la llegada de 1,7 millones de dosis de la vacuna rusa Spunik V, así como las que se podrían canalizar a través del mecanismo Covax, las cuales proyectan un conglomerado de 92.430 vacunas Pfizer y entre 300.000 y 350.000 AstraZeneca, pero estas podrían llegar por porcentajes. De momento, hay que vacunar a la población con lo disponible, que, como señalaron desde el Sedes, solo alcanza para el personal de salud.