Presidente de Honduras niega vínculos con el narcotráfico





25/02/2021 - 09:48:34

VOA.- Ante los últimos señalamientos por sus presuntos nexos con el narcotráfico y la corrupción, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, negó categóricamente las acusaciones durante la presentación de un informe sobre seguridad. Hernández aseguro que los criminales y narcotraficantes encontraron la “llave mágica” refiriéndose a las acusaciones en su contra desde Estados Unidos, donde la fiscalía de Nueva York ha presentado ya varias acusaciones contra el mandatario. El presidente sostuvo que las armas más efectivas para la lucha contra el narcotráfico han sido la extradición y la colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. “Tomé la iniciativa en la lucha para aprobar la extradición, lo hicimos a pesar de muchas voces opositoras, nadie involucrado con el narcotráfico lucharía por aprobar la extradición”, acotó. Además, en el acto retransmitido por el canal oficial del Gobierno, el mandatario hizo hincapié en que algunos de los narcotraficantes buscaban reunirse con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de buscar algún acuerdo o reducción de sus penas luego de ser acorralados por la justicia norteamericana. Finalmente, Hernández lanzó la siguiente pregunta ¿Qué puede provocar que el próximo presidente -quienquiera que sea- no continúe la lucha contra los narcos? "Creo que lo sabemos. Eso es lo que pasaría como consecuencia natural si determinadas oficinas en los Estados Unidos, cometen el error de premiar a los narcos que dan falso testimonio, en lugar de aumentar sus penas", zanjó. Las palabras del mandatario se producen después de que el pasado lunes el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, afirmara al ser cuestionado por Hernández: "No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular". Presuntos vínculos con el narcotráfico El vocero del Departamento de Estado, no obstante, se mostró evasivo ante las preguntas de los periodistas y no quiso nombrar por su nombre al mandatario hondureño, sobre quien pesan diversos cargos presentados por la fiscalía de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las autoridades neoyorquinas vinculan al presidente Hernández con el caso del presunto narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, a quien se acusa de conspirar con políticos de alto rango de Honduras para distribuir cocaína en Estados Unidos por vía aérea y terrestre. Las pesquisas consignan las supuestas palabras del mandatario hondureño en las que afirmaba que buscaba "meter las drogas delante de las narices de los gringos” e inundar los Estados Unidos de cocaína.