Escudo de Región Militar está desintegrado y no permite restauración





25/02/2021 - 09:01:23

Correo del Sur.- El escudo nacional retirado de la fachada del cuartel San Francisco por el Ejército no podrá ser restaurado porque se encuentra “en calidad de escombro”, informó a CORREO DEL SUR el director de la Escuela Taller Sucre, Domingo Izquierdo, quien luego de una valoración recomendó a las autoridades castrenses mandar a construir uno nuevo. Cinco días después de la polémica por el retiro del escudo del también Museo Militar, el comandante de la Región Militar Nº 4, coronel Gunnar Marcelo Russo, ofreció ayer una conferencia de prensa. “Una parte se desprendió, cayendo sobre la acera, existía el peligro de que el resto de la pieza se desprenda, por esta situación se determinó retirar”, señaló Russo, confirmando la versión adelantada la semana pasada por este diario. Agregó que fue una decisión propia para restaurar la pieza y no una orden superior. El jueves, la Alcaldía notificó a la Región Militar N° 4 por el retiro del escudo y pidió su reposición inmediata, ya que no había cumplido con las exigencias de la Unidad de Patrimonio Histórico; sin embargo, Russo afirmó que la restauración está a cargo de especialistas de la Escuela Taller Sucre. CORREO DEL SUR se comunicó con el director, Domingo Izquierdo, quien confirmó que fueron convocados, pero no podrán realizar el trabajo. “Nos convocaron como restauradores, pero lamentablemente el escudo nacional que se desplomó o se cayó y fue removido de su sitio original no puede ser ya objeto de una restauración, porque se ha desintegrado en añicos, en pedazos, en fragmentos muy pequeños, así que no es viable una restauración, lo que puede haber es una construcción de uno nuevo, una restitución integral”, indicó. Aclaró que para que una pieza de estas características pueda ser restaurada debe conservar una parte importante de su estructura y ser factible completar el resto, pero no es el caso. En la escuela no cuentan con un taller de cerámica con la técnica para producir piezas; el escudo que se perdió está fabricado en ese material y la sugerencia es una reconstrucción utilizando la misma cerámica. Recomendó a las autoridades castrenses contactar a alfareros o artistas dedicados a la producción de emblemas en cerámica vidria, esmaltada y policromada, de tal manera que se restituya el escudo con su forma, tamaño y características iguales o similares a la pieza perdida. “Recomendamos que se restituya el escudo nacional con la misma técnica y materiales de origen, así que hemos sugerido al coronel Russo, que se ponga en contacto con artesanos o artistas que conocen y manejan esa técnica”, explicó. TIEMPO DE RECONSTRUCIÓN El Comandante Russo señaló que el escudo volverá a su lugar cuando sea restaurado sin brindar una fecha exacta ni responder a las preguntas de los periodistas debido a que tenía una “agenda de visitas en la Guarnición Militar de Sucre”. En cuanto al tiempo que llevará construir un nuevo escudo con las mismas o similares características, Domingo Izquierdo precisó que depende mucho de la habilidad y destreza de los artistas, pero implicaría mínimamente 20 días o un mes.