Ventas de empresa minera San Cristóbal caen en 41% en un año





25/02/2021 - 08:58:29

Página Siete.- En un año, las ventas de San Cristóbal, la mayor mina del país, cayeron en 41% debido al descenso de la cotización de minerales y contracción de la demanda por la pandemia, según un balance de estado de ganancias y perdidas de la compañía comparativo entre septiembre 2019 y similar periodo de 2020. De acuerdo con el reporte, los ingresos de la compañía por la venta de minerales disminuyeron de 4.427 millones de bolivianos a 2.603 millones de bolivianos, es decir un 41% menos. La compañía en 2019 había reportado una utilidad de 478,6 millones de bolivianos, pero pasó a registrar una pérdida de 558,3 millones de bolivianos, de acuerdo con el balance. El yacimiento de San Cristóbal está ubicado en la provincia Nor Lípez, en Potosí, actualmente es la operación minera más grande en la historia de Bolivia. Su operación, una mina a cielo abierto, está orientada a la producción de minerales concentrados de zinc-plata y plomo-plata. El exministro de Minería Dionisio Garzón opinó que la principal causa para la disminución de los ingresos tiene que ver con la paralización de actividades dispuesta por la pandemia. Un segundo factor es que seguramente la compañía tuvo que afrontar un mayor gasto corriente, que incluyen recursos extraordinarios para el control y seguimiento de la pandemia en el personal de la empresa. La firma cuenta con más de 2.000 personas empleadas. También tuvo que asumir los gastos de mantenimiento del stand by (equipos y maquinaria) para la producción y reactivación. Garzón mencionó que en el último Reporte de Sostenibilidad de la empresa, en 2019 la ganancia neta fue solo 51 millones de dólares y si el año pasado hubo pérdidas, eso repercutirá en un menor pago de regalías, mpuesto a las utilidades y otros. Garzón explicó que en un año normal la extracción de minerales de San Cristóbal representa alrededor del 24% de la producción nacional de zinc; el 36% de la extraída en plomo y el 24% de plata. “Sin conocer las cifras finales de 2020, el impacto será grande, estamos hablando que no se pagará el impuesto a las utilidades, se reducirá las regalías por la producción baja y tendrá efectos colaterales en los gastos sociales, medioambientales y de ayuda a las comunidades debido al efecto multiplicador que la actividad minera tiene en toda la cadena productiva cuando se tiene actividad normal”, anticipó Garzón. Para el expresidente de la Comibol Héctor Córdova, los dos puntos determinantes para que el balance de San Cristóbal registre menores ingresos fueron la cuarentena decretada por la pandemia y la caída “espectacular” de precios de los metales durante marzo de 2020. “La cuarentena que paralizó las operaciones mineras durante dos meses, para San Cristóbal se prolongó otros meses más por los contagios y, recién el 17 de septiembre reiniciaron actividades a media máquina”, afirmó el experto. Consideró que la disminución de ingresos afecta “fuertemente” al ingreso de regalías del departamento y el municipio donde opera San Cristóbal. Regalías Potosí El secretario de minería de la Gobernación de Potosí, Elías Choque, informó que los ingresos por las regalías disminuyeron de 610,7 millones de bolivianos, en 2019, a 458,4 millones en 2020, es decir un 24,9% menos (ver info). Los menores recursos impactarán en la ejecución de los proyectos, de hecho para este 2021 no hay nuevos y todos son de continuidad: riego, electrificación, caminos y salud. “Es un efecto dominó que no solo afecta a la Gobernación, sino a los 41 municipios de Potosí”, alertó. Choque afirmó que en 2020 la participación en el pago de regalías de San Cristóbal se redujo del 55% al 36,5%, del total recaudado en esa región. Las perspectivas Pese al impacto negativo que tuvo la pandemia en 2010, Córdova anticipa que los precios altos del zinc y la plata van a compensar este año los ingresos. Choque sostuvo que actualmente la cotización del zinc está en su mejor momento, al igual que la plata y el estaño. “Si continúa en subida estas cotizaciones vamos a recuperar las caídas registradas en 2020. Un claro ejemplo es enero pasado, cuando ya hemos recaudado más de 51 millones de bolivianos”, dijo. En 2020 las exportaciones de minerales registraron subidas y bajadas, pero a partir del último trimestre reflejan una recuperación por la demanda externa, según el INE.