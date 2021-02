Gobernador de Tarija se entera por la prensa que tiene orden de aprehensión en su contra





24/02/2021 - 15:46:03

Tras conocerse a través de medios de comunicación que un juez emitió orden de aprehensión contra Adrián Oliva, el Gobernador de Tarija criticó el actuar de la justicia, pero aseguró que dará la cara y se presentará las veces que sean necesarias, publica Erbol. “Quiero decir que voy a dar la cara, que siempre lo he hecho. Yo voy a acudir a cualquier convocatoria que se realice por parte la justicia, pero que lamento además que me tenga que enterar por terceros de esta situación. Me tengo que enterar por la prensa o por las redes sociales”, dijo Oliva desde Yacuiba a través de un video. Horas antes, medios tarijeños informaron que el Gobernador había sido declarado rebelde y que el juez del caso había emitido el mandamiento de apremio, en el marco de un proceso a consecuencia del proyecto del Hospital Materno Infantil. El abogado Gilberth Muñoz informó en Tarija que el Gobernador está acusado por incumplimiento de deberes y otros delitos, a denuncia de la empresa que era encargada de supervisar la obra. Señaló que debía realizarse la audiencia del caso, pero la autoridad no se presentó, por lo cual el juez ordenó su apremio para ser conducido a estrados judiciales. El candidato a alcalde por la agrupación de Oliva, Alan Echart, explicó que se trata de un proceso por un tema administrativo, en el cual una empresa denunció al Gobernador porque se había tardado en levantar una sanción que había sido impuesta con anterioridad por observaciones legales. Echart rechazó la decisión judicial de ordenar la aprehensión de Oliva, sobre todo a 10 días de las elecciones donde el Gobernador busca la reelección. Oliva lamentó que se lo acuse por una obra como el Hospital Materno Infantil, que hoy está beneficiando iba a beneficiar a miles de familias a lo largo y ancho de todo el departamento. Dijo que la obras es un motivo de orgullo y lamentó que además en otros casos haya personas que están cuestionadas por procesos de corrupción y se están campeando libremente.