Gobierno de Ortega se apropia de las instalaciones de dos canales de televisión críticos





24/02/2021 - 12:15:28

VOA.- El gobierno de Nicaragua otorgó esta semana al Ministerio de Salud, los edificios de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, tomados por la Policía Nacional desde diciembre de 2018, al igual que otras propiedades de organizaciones no gubernamentales, a las cuales se les retiró su personería jurídica, alegando su participación en un supuesto intento golpe de Estado contra el mandatario Daniel Ortega. A finales de 2020, en los medios de comunicación y organizaciones clausuradas, erigieron rótulos en donde se advertía que pasarían a manos del Estado, sin embargo, recién esta semana se concretó la advertencia. En el caso del edificio de Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, las autoridades de salud inauguraron este martes una “Casa Materna”, mientras que en el edificio de 100% Noticias está previsto se atenderá a personas con problemas de drogadicción. En un recorrido realizado por la Voz de América, en Managua, se constató el funcionamiento de la “Casa Materna”, en el edificio otrora propiedad de Confidencial. El lugar se encontraba custodiado por fuerzas de la Policía Nacional para evitar que medios de comunicación grabaran en la zona; en el edificio de 100% Noticias, varios trabajadores laboran a contrarreloj para la inauguración, prevista para este miércoles. “Un crimen a la libertad de prensa” El periodista Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, criticó la nueva acción del gobierno y la catalogó de “un crimen a la libertad de prensa y expresión”. “El robo intentan encubrirlo, sellarlo, al inaugurar un centro de salud, pero ahí está el sello inconfundible de la dictadura. Ahí vemos el rótulo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La dictadura ha erigido un crimen a la libertad de prensa y expresión. Ahí Ortega y Murillo impusieron lo que nunca han podido hacer: confiscar las ideas”, dijo Chamorro. Agregó que, el periodismo en Nicaragua continúa bajo censura. “Hay impunidad. Hay medios que han sido ilegalmente confiscados como Confidencial y 100% Noticias. A pesar de eso hay periodismo independiente y de calidad que es muy diferente al periodismo oficial”, indicó el periodista a la VOA. Mientras que el periodista Miguel Mora, excarcelado político y fundador de 100% Noticias, señaló en declaraciones pasadas que “no ha habido ni siquiera una acusación, tampoco un decreto de expropiación porque la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe”. “Lo que se está viviendo en Nicaragua es una cubanización. La dictadura sandinista encabezada por Ortega está destruyendo las instituciones democráticas, pasando por encima de la Constitución. Hoy Ortega ha iniciado una oleada en donde decenas de propiedades han pasado a ser confiscadas. La confiscación es de facto, sin ningún tipo de asidero legal. Se considera un robo a mano armada, una vez más a cargo de los sandinistas”, dijo Mora a la VOA. Silencio de la Corte Suprema de Justicia El traslado del edificio de ambas empresas televisivas, al Ministerio de Salud, ha generado críticas por opositores que señalan que se trata de “expropiaciones”, las cuales están prohibidas por la Constitución de Nicaragua. Tanto Chamorro como Mora, indican que el acto es totalmente ilegal, y aseguran que no ha habido un fallo de la Corte Suprema de Justicia, criticada de estar controlada por el presidente Daniel Ortega “El gobierno no puede confiscar un bien que no le pertenece, la constitución prohíbe la confiscación, por tanto, no pueden asignar al Ministerio de Salud lo que no es del Estado”, ha dicho Chamorro a la VOA. El periodista señala que desde inicios de 2019 la Corte de Justicia nicaragüense admitió tres recursos de amparo por los asaltos al Confidencial. “No los han fallado, tampoco lo han notificado esta confiscación ilegal”. Durante la última aparición en público del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, el pasado viernes no dijo ni una sola palabra sobre la confiscación de facto de los medios. Sin embargo, a inicios de 2020, señaló a la VOA que pronto habría una resolución al respecto. “Ya vamos a resolver pronto. Ahí lo van a tener listo el documento. Cada magistrado se toma su tiempo para ver el asunto, pero ya está circulando un proyecto de sentencia”. Según organizaciones de prensa, desde que Daniel Ortega llegó al poder en 2007, al menos 20 medios de comunicación en Nicaragua han cerrado por presiones económicas y el uso de la fuerza.