Richter: Régimen de Añez dejó respiradores donados en China cuando eran de absoluta necesidad para enfrentar el Covid-19





24/02/2021 - 09:19:51

El vocero presidencial Jorge Richter dijo este miércoles que el régimen de Jeanine Áñez dejó un lote de respiradores donados por China sin trasladar a Bolivia, cuando eran de “absoluta” utilidad y necesidad para enfrentar la pandemia contra el Covid-19. “Habían sido dejados allá, no se ha previsto su transporte y efectivamente en aquel momento, en el que los respiradores se constituían en un elemento de absoluta utilidad y necesidad para los bolivianos, se encontraban en China y no se había dispuesto su traslado“, manifestó a los periodistas. La autoridad estatal recordó que los equipos fueron trasladados al país por una gestión “acelerada” del gobierno del presidente Luis Arce junto con el lote de 500.000 dosis de la vacuna china Shinopharm que arribó esta jornada al aeropuerto Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz. El 8 de febrero de este año, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, denunció que en la gestión de la excanciller del régimen de Añez, Karen Longaric, se dejaron abandonados en China, desde 10 de junio de 2020, un lote de cinco respiradores y 500 trajes de bioseguridad, en el momento del pico de contagios de la primera ola de Covid-19 en el país. Blanco hizo la denuncia pública mediante su cuenta de Twitter en la cual incluyó las fotografías de las cartas enviadas a Longaric por el encargado de negocios de Bolivia en China, Mauricio Belmonte, para que ella instruya traer al país esos insumos de salud y atender a los enfermos de coronavirus. Según la misiva enviada a Longaric, el 10 de junio de 2020, por el entonces Encargado de Negocios en Beijing, la empresa china Venere-Import and Export Co., realizó la donación de equipamiento médico “para la atención en Bolivia de pacientes afectados por la pandemia Covid-19”. Esa donación consiste en cinco respiradores no invasivos y 500 unidades de trajes de bioseguridad. El 23 de junio de 2020, ese mismo funcionario informó a Longaric que la empresa donante requiere saber la forma en la que se enviará a Bolivia esa donación para combatir el coronavirus, así como los trámites necesarios ante las autoridades aduaneras chinas. Otra carta fue enviada también en ese mismo sentido al entonces vicecanciller Manuel Suárez Ávila por el entonces encargado de negocios de Bolivia en China. Pese a esas gestiones, los respiradores y trajes de bioseguridad fueron abandonados en la Embajada de Bolivia en China. Ante ello, Blanco preguntó en Twitter: “¿Los ex funcionarios no sabían? ¿No es competencia de Cancillería? ¿No necesitábamos este equipo en pleno pico de la pandemia?”. ABI