La mayoría de vehículos eléctricos del país circula en Cochabamba





24/02/2021 - 09:16:41

Opinión.- Cochabamba es el departamento de Bolivia en el que más vehículos eléctricos circulan. Quantum ha introducido, en total, 380 movilidades eléctricas en el mercado cochabambino. De acuerdo con un reporte del gerente de Quantum Motors S.A., José Carlos Márquez, hay más de 80 autos, 200 motos y 100 bicicletas eléctricas en la Llajta. El uso de estas movilidades evita que cada mes se expulsen al menos 22 toneladas de dióxido de carbono (CO2) en el medioambiente. Quantum Motors S.A. calculó que mensualmente las 380 movilidades recorren 150 mil kilómetros. “En ese sentido, sobre la base de una emisión de 150 a 250 gramos de CO2 por kilómetro en vehículos de gasolina, estimamos que cada mes se evitan 22 toneladas de CO2 por el uso de vehículos eléctricos Quantum”. Márquez remarcó que “ahí está la premisa de la empresa: la electromovilidad no sólo es un sustituto de la gasolina, sino un concepto de energía limpia a bajo costo”. CLIENTES Los clientes que prefieren este tipo de vehículos eléctricos son diversos. Márquez dijo que no necesariamente es gente de una edad en particular, sino con un estilo de vida. Entre ellos hay emprendedores y personas que necesitan una herramienta de trabajo. En el segmento de compradores también figuran adultos mayores, quienes optan por las bicis eléctricas; familias que prefieren los autos como segundo vehículo; y jóvenes que ven en las motocicletas eléctricas una alternativa de movilidad urbana. Esta inclinación de los cochabambinos por este tipo de vehículos responde a múltiples factores. Uno de ellos es la "micromovilidad", es decir, la garantía de un transporte eficiente. “Los autos grandes no logran su máxima velocidad en las zonas urbanas por la congestión vehicular, además que en su mayoría son ocupados por una o dos personas. Ahí es donde el concepto de micromovilidad más electromovilidad entran con fuerza”. EXPORTACIÓN Los autos eléctricos no solo despertaron interés en los cochabambinos, también en gente del exterior. Quantum Motors S.A. prevé la exportación a tres países: Perú, El Salvador y Paraguay. El Gerente de la compañía dijo que ya se están terminando los trámites aduaneros para que en algunas semanas se abra el canal de exportación. En una primera etapa, solo serán motocicletas y bicicletas. Comentó que hay muchas personas que escriben por correo, preguntando si se puede comprar el auto en Buenos Aires, Quito y otras ciudades. El alcance de la empresa en Sudamérica ha sido bastante favorable por el uso de redes sociales. ATENCIÓN Considerando que cada vez hay más gente que posee movilidades eléctricas, se creó un grupo en Facebook llamado "Club de Propietarios Quantum", donde comentan experiencias y hacen reseñas sobre los productos de la marca. “Es un ejercicio interesante porque eso significa que ya hay un grupo de consumidores que se está consolidando”. Esta situación motivó a que Quantum Motors S.A. organice la primera “Electrocaravana”. A fin de este mes convocarán a todos los propietarios de productos de electromovilidad para salir por las calles de las ciudades.