Educación instruye sanciones punitivas contra colegios que no hayan aplicado descuentos





24/02/2021 - 08:56:42

Erbol.- El ministro de Educación, Adrián Quelca, instruyó este martes aplicar sanciones “punitivas” contra los propietarios de unidades educativas particulares del país que no hayan aplicado descuentos establecidos para esta gestión. “Ya hemos instruido a nuestro Viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, para que ejerza las acciones punitivas contra los dueños de colegios particulares que no están aplicando los descuentos establecidos en el marco de un estudio técnico – económico con la cooperación del Ministerio de Economía”, anunció. Los descuentos para este año fueron definidos en mensualidades de Bs 500 a una disminución del 10% en caso de clases a distancia, de 5% en el caso de clases semipresenciales y de 0% cuando sean presenciales. En pensiones de Bs 1.500 la rebaja debe ser de 35%. Mientras que en el caso de la modalidad de distancia. Un 20% para las clases semipresenciales y de 0% de darse presencial. Quelca afirmó que los descuentos establecidos, en el caso de la educación a distancia, no afectará los ingresos de las unidades educativas particulares, aunque reconoció que le restaría “algo” en sus ingresos pero no significativamente. Según el Gobierno, durante la pasada gestión, las distintas unidades educativas no hicieron gastos en diferentes rubros como servicios básicos, material de escritorio, seguridad, limpieza, transporte, entre otros.