Más de 4.000 pequeñas empresas de Tarija no renovaron licencia en la Alcaldía





24/02/2021 - 08:41:06

El Páis.- Durante la cuarentena por la Covid-19, varios negocios pequeños tuvieron que cerrar debido a las restricciones y a la crisis económica que provocó la pandemia. Los datos proporcionados por la Dirección de Ingresos de la Alcaldía de Tarija reflejan que el rubro más golpeado corresponde a la categoría de “actividades menores”, que incluye a tiendas de barrio o micro mercados. Cierre de 4.305 pequeñas empresas El responsable de la Dirección de Ingresos de la Alcaldía, Javier Ochoa, proporcionó en detalle las pequeñas empresas que, en el 2020, no renovaron sus licencias de funcionamiento o no cancelaron sus impuestos municipales para continuar funcionando. En relación al 2019, que se tenían registradas 13.805 “actividades menores”, el 2020 se reportaron 10.616, es decir que 3.189 propietarios cerraron sus negocios o no lograron cumplir con sus obligaciones tributarias. En la categoría de “comercio” se tenía 3.345 licencias operando en el 2019, pero en 2020 se registraron 3.320; la categoría de “industria” contaba con 306 licencias la gestión pasado, a la fecha se tienen 297 y en la categoría de “servicios”, se tenía 4.902 y actualmente se registraron 3.820 licencias de funcionamiento en operación. “El total en el 2019 era de 22.358 licencias de funcionamiento activas y el año 2020, 18.053. En vista de esto hemos tomado la decisión, como iniciativa de alcalde, Alfonso Lema, primero de ampliar la vigencia de la licencia de funcionamiento desde el momento en que se produjo la pandemia, marzo del 2020 a diciembre del 2021, con el objetivo de reactivar la actividad económica y favorecer a los contribuyentes”, indicó. Para esto, se planteó un proyecto de ley al Concejo Municipal de Tarija el pasado 3 de febrero, pero a la fecha el Órgano Legislativo no trató el tema en el pleno. Al mismo tiempo, Ochoa explicó que cualquier situación particular por la que pueda atravesar el sector productivo y micro empresarial, “las puertas de la oficina están abiertas para coadyuvar a la población” y que aún se trabaja en políticas o mecanismos para que los contribuyentes salgan a flote. Micro empresarios e impuestos La ejecutiva Nacional de la Confederación de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) Eliana Pacheco señaló que la situación más complicada para este sector es el tema impositivo y el pago de impuestos municipales, más que el tema de la licencia de funcionamiento. Apuntó que una de las medidas que requieren los más de 1.500 emprendedores afiliados a la Conamype en Tarija, es la reducción en las tarifas de los impuestos municipales y no así la extensión en la vigencia de las licencias de funcionamiento. “Lo que debería hacer el Municipio no es el descuento en el pago de las licencias, debería ser la condonación o reducción de las tarifas en impuestos municipales, porque el descuento solo está en base al avance de la pandemia y no soluciona casi nada. Muchos de nuestros compañeros no han pagado sus impuestos porque no han tenido ventas”, apuntó. En cuanto al descuento “solidario” promovido por la Alcaldía, Pacheco explicó que sólo se aplica a los seis meses de la pandemia de la gestión 2020 y se requeriría mayor cantidad de tiempo por la crisis que acarrea el sector. “La crisis económica no viene solo de la pandemia sino desde los 21 días de paro que hubo antes de la pandemia del 2020, entonces de qué estamos hablando cuando solo se hace un descuento del 20 por ciento”, lamentó. El Concejo espera el informe sobre las licencias El alcalde de Tarija Alfonso Lema pidió al Concejo Municipal dar celeridad al tratamiento de proyectos de leyes que se han remitido para su análisis y aprobación, como la ampliación de las licencias de funcionamiento correspondientes a la gestión 2020. Sobre el tema, el presidente del Concejo Municipal de Tarija Valmoré Donoso dijo que espera un informe de la Comisión de Economía para el tratamiento de la normativa en el pleno, la cual es dirigida por el concejal Alan Echart.