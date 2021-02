Venezuela: Inhabilitan a Juan Guaidó y a 27 exdiputados para ejercer cargos públicos





23/02/2021 - 22:10:53

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes a Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados opositores para ejercer cargos públicos por un máximo de 15 años, tras negarse a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como parlamentarios (2015-2020). El contralor venezolano, Elvis Amoroso, dijo en una alocución transmitida por la televisión pública VTV que Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, “algo tienen que ocultar” al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio. ”Sabemos que estos personajes están involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos”, añadió el funcionario del régimen sin ofrecer detalles. “Es oportuno recordar al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador, que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público”, prosiguió Amoroso. Guaidó, a quien varios países reconocen como presidente interino de Venezuela, no reaccionó de manera inmediata a la noticia, pero se estima que la rechazará, puesto que el líder opositor asegura que mantiene su cargo como diputado, que de acuerdo con la Constitución expiró el pasado 5 de enero al instalarse un nuevo Parlamento, que controla con abrumadora mayoría el chavismo. Guaidó y otros ex diputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento. El dirigente decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecían de estándares democráticos y por ello su coalición no participó. La comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia. El contralor agregó que se practicará una fiscalización y el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público por parte de estos exparlamentarios. "Ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente, eso se lo vamos a decir de acuerdo a la investigación que vamos a continuar realizando en la Contraloría", agregó. Entre los inhabilitados se encuentran Ismael García, Américo De Grazia, Richard Blanco Cabrera, Tomás Guanipa, Luis Florido, Freddy Guevara, Julio Borges, Gaby Arellano, Juan Pablo Guanipa y Juan Guaidó. Amoroso recordó que todos los funcionarios públicos, sean seleccionados a través del voto o por las altas autoridades, están obligados a declarar ante la Contraloría y mostrar "con transparencia" su patrimonio, al tiempo que le pidió a la Unión Europea que "no salga a defender a estos señores vinculados en hechos de corrupción".